Los 12 «pica pleitos» de la farándula dominicana

Santo Domingo, RD

No le temen a los enfrentamientos. Son frontales, a veces “deslenguados”. Lo cierto es que en la farándula dominicana al menos una docena de figuras no barajan un pleito nunca y miran las posibles consecuencias.

En algunos casos lo hacen adrede “para buscar sonido” o monetizar sus plataformas. Hay quienes caen en los ganchos de sus adversarios, dejándose provocar y llevar a su terreno.

La lista es larga cuando se habla de los artistas y comunicadores dominicanos que se han visto envueltos en el “tú me dices y yo te digo te digo” , sobre todo en las redes sociales.

Los encontronazos son por diferentes razones que van desde los supuestos amoríos hasta la difamación de la carrera artística de muchos, en escándalos que han incluido hasta amenazas de golpes.

Entre algunos de los show mediáticos más recientes se posicionan Cheddy García y Santiago Matías (Alofoke); Mami Jordan y Ross María; Rochy RD y Chimbala; Yailín y Dj Sammy; Mami Jordan y La Insuperable; Yailín y La Perversa; Lápiz y Mozart; Gabi Desangles y Agustín Laje; Fausto Mata y Alofoke; Wason Brazoban y la polémica con los urbanos.

+ Cheddy y Alofoke

Cheddy García y Santiago Matías protagonizaron hace poco el primer gran encontronazo del nuevo año en la farándula dominicana cuando la actriz y comediante empezó a quejarse contra Alofoke, alegando que está cansada de que él trate de bloquear la carrera artística de su hija, Chelsy Bautista “La del Afro”, pronunciamiento que se dio en medio del estreno del tema musical de la joven, titulado “La Zona V”.

Incluso, «La Mamá del Humor», como le dicen a Cheddy, llegó a enviar una notificación judicial a «Alofoke» para que se abstenga de realizar cualquier tipo de comentario, mención, propaganda, publicidad, insinuación, divulgación, además de cualquier tipo de persecución relacionada con Cheddy y Chelsy.

Además de Chelsy Bautista, ese pleito salpicó a Hony Estrella, Mariasela Alvarez, Milagros Germán, Jochy Santos, Jatnna Tavárez y Santiago Matías padre.

+ Mozart La Para y Lápiz Conciente

Cuando de pleitos entre artistas se trata no se puede dejar de lado la guerra musical de 2020 entre Mozart La Para y el Lápiz Conciente, quienes con varios apelativos jocosos crearon temas musicales para dejarle entender al otro que no es un rapero de verdad y marcar quien es el mejor en ese género.

Esta semana, Mozart afirmó que de no haberle respondido a la tiradera del Lápiz Conciente en 2020 “hubiese hundido su carrera artística”.

Su explicación: “Yo tenía la carrera del Lápiz en mis manos, si no le respondía él perdía el respeto de sus fanáticos por ese disparate que me tiró, fue una vergüenza ajena que me dio”.

El primer tema que en 2020 estrenó la guerra fue “Tú ere duro pero por tu casa”, en el que Avelino Figueroa, conocido popularmente como El Lápiz, habla de lo “duro que es rapeando” y tilda a su contrincante de farsante.

A partir de ese tema vino la respuesta de Mozart, y se dio apertura a “la tiradera” que provocó mucho revuelo en las redes sociales

A pesar de la tiradera escenificarse hace dos años, aun ambos urbanos no han decidido no compartir ni en lo profesional ni en lo personal.

+ Mami Jordan y La Insuperable

El pleito entre la influencer ‘Mami Jordan’ y la artista urbana ‘La Insuperable’ se dio a través de los dimes y diretes que ambas crearon en sus cuentas de Instagram

Se origina por un video donde la instagramer aseguró que sostuvo relaciones sexuales con el exponente urbano Toxic Crow; lo que provocò que la interprete de “Mastica y traga” salga a escena y defienda su esposo.

“Aunque todos lo desean, mi marido no se anda involucrando con todo tipo de mujeres”, dijo La Insuperable en un audiovisual que lanzò unas después de ‘Mami Jordan’ referirse a su marido.

A partir de ahí los usuarios de las redes sociales no han detenido los comentarios sobre los supuestos cachos que Toxic Crow le ha puesto a La Insuperable.

+ La Perversa y Yailín La Más Viral

A pesar de iniciar en la industria de la mùsica de forma similar, siendo bailarinas y proviniendo de barrios populosos de paìs, esas dos intérpretes urbanas han tenido problemas desde hace un tiempo, iniciando con pequeñas indirecta a través de las redes sociales hasta enfrentamiento cara a cara.

Sus conflictos se intensificaron cuando se encontraron en una discoteca con motivo a la celebración del cumpleaños del urbano ‘El Cherry Scom’.

En medio del festejo, Yailin y La Perversa comenzaron a dedicarse palabras denigrantes.

“La para no es de quien la da, sino de quien la coge y si tu eres la que ma’ toca ¿por què tu anda’ a pie?”, dijo Yailin provocando a La Perversa, a quien tuvieron que detener para que subiera a la tarima donde se presentaba ‘La Màs Viral’.

El público llegó a imaginarse que la disputa entre las dos jóvenes se calmarìa luego de la colaboración en la canción ‘Yo no me voy a acostar’, pero no fue así, luego de esa featuring continuó el desagrado de ambas.

+ Mami Jordan, La Ross Marìa y Dj Sammy

Siendo Mami Jordan la protagonista en otro encontronazo, hay que hacer mención de las palabras que emitió hacía la joven Ross Maria mientras estaban en aparentemente compartiendo con Dj Sammy.

En aquel lugar, la influencer llegó hasta el punto de vociferar en una transmiciòn en vivo que si la Ross se atrevìa a desafiarla le lanzara “2 botellazos”. Todo inicialmente por el rumor de que la joven cantante tenía una relación con Dj Sammy.

Mami Jordan también opinó durante el video en vivo, que la ropa de la intérprete de ‘Mi regalo más bonito’ eran “trapos sudados y asquerosos”. Sin embargo, hasta el momento ‘La Ross’ no ha dicho nada al respecto.

+ Chimbala y Rochy RD

Fuera del campo amoroso, el productor e intérprete de música urbana, Chimbala, comentó que los famosos 125 millones que Rochy RD asegura haber obtenido después de la apertura económica post pandemia en el país a través de las fiestas en las discotecas, es una exageración, exigiendo evidencia de ese dato por parte de su colega.

«Si Rochy me demuestra que ha ganado esos ciento ochenta y seis millones de pesos, que me enseñe alguna evidencia que demuestre ese dato, que le haga una captura a la pantalla y lo suba en sus redes, y yo mismo me retiro de una vez de la música’’, comentó Chimbala durante entrevista en Alofoke Radio Show.

En respuesta a eso, el intérprete de “Uva Bombom” expresó en una entrevista con Jessica Pereira que él tiene más dinero que Chimbala y se muestra en la manera en la que están los padres del intérprete de “El Boom”.

Wason Brazobán tampoco es de quedarse callado cuando quiere hacer algún planteamiento contra algún tema y si tiene que enfrentar hasta a los urbanos no lo dudará.

Wason y los urbanos no terminan de entenderse. Muchos del movimiento musical entienden que el cantante romántico los tiene entre ceja y ceja y hace justo dos años libraron una nueva batalla mediática.

Wason en ese entonces cuestionó que se venda la idea de que no hay necesidad de ir a la escuela porque muchos urbanos no fueron y hoy son exitosos. Y para rematar puso como ejemplo a dos populares urbanos.

“Cada vez que escucho a alguien decir: ‘que la escuela no es importante para el éxito, porque hay muchos urbanos que son exitosos y no fueron a la escuela’ me pregunto y cuando tengan una emergencia y tengan que operarlo, quién lo va a operar? ¿Buling o El Alfa?”.

El Alfa fue el primero en disparar: “Cómo progresamos en este país si los adultos en vez de educar y guiar a la juventud, mejor prefieren colocar un post en IG usando su experiencia académica para criticar a los jóvenes en vez de compartir su sabiduría y guiarnos por el camino correcto…”.

Luego El Alfa añadió: «Así es que podemos tener un mejor futuro de verdad, compartiendo lo positivo, no lo negativo».

+ El Sujeto

En esta lista tampoco puede faltar el merenguero de calle El Sujeto Oro 24, quien no le tiene miedo a nadie.

Este intérprete ha estado en varias polémicas y enfrentamientos mediáticos. Por solo citar un caso: en el 2019 El Sujeto Oro 24 protagonizó varios incidentes, desde darle una “pela de lengua” a Amelia Alcántara, retar a pelear a Cristian Casa Blanca hasta ser detenido por la policía luego de supuestamente armar un escándalo en la residencia de su ex pareja en el sector Alma Rosa II, en Santo Domingo Este.

FUENTE LISTIN DIARIO