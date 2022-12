Los Alcarrizos no teme a rumor de supuesta venganza de banda «Los Papo Trenzas»

Comunitarios del municipio de Los Alcarrizos, de la provincia Santo Domingo, dicen no temer ante los audios que han circulado a través de las redes sociales, advirtiendo que integrantes de la banda “Los Papo Trenzas” demostrarían a la Policía Nacional quienes «tienen el control» en la demarcación.

Según el contenido, entre el 24 y 25 de diciembre harían una “matanza de personas” en el municipio, comandada por una persona que supuestamente quedaría como cabecilla de la banda delictiva y de criminalidad.

Sin embargo, a pesar de esta advertencia, el temor no quedó en los comunitarios. Residentes del sector Las Mercedes, donde ultimaron seis supuestos miembros de la referida banda el martes 13 de diciembre, indicaron que realizarán sus actividades habituales para celebrar la Navidad.

Aseguran no tener temor de nada al entender que esos audios fueron difundidos por personas malintencionadas que “quieren buscar cámaras” para sembrar miedo en Los Alcarrizos, sin necesidad.

Jorge Carlos Frías, residente de Las Mercedes, dice no temer a nada, porque para él es una mentira. Comentó que este 24 y 25 de diciembre saldrá a las calles como siempre.

“Yo no me tengo que trancar por ese disparate, eso es mentira, lo hicieron para alarmar a la comunidad y no le vamos a dar el gusto de hacerlo”, indicó mientras podaba un árbol frente a su casa para esperar la Navidad “con mi frente bonito”.

Similar opinión comparte Juan Minaya, quien asegura que son audios sin fundamentos, que fueron dados a conocer con el propósito de alarmar. Entiende que, si los integrantes de banda tuvieran la intención de accionar, lo hacen sin avisarle a nadie.

De acuerdo con el señor Minaya, desde que ocurrieron las muertes de los supuestos integrantes de la banda, las calles del sector han estado en “total calma”.

En el audio se escuchan dos personas, quienes advierten a personas cercanas que no salgan de sus casas el día del presunto ataque, debido a que los miembros de la popular banda pretenden demostrar su poder “descojonando gente para la calle”.

“Ya van varias gentes que vienen aquí al negocio, gente de confianza, o sea, que andan en el medio, que me dicen que el 24 y el 25 la gente de Papo Trenzas van a descojonar gente para la calle, ya van varias gentes que me lo dicen”, dice una de las personas en el audio que circula en grupos de WhatsApp y redes sociales.

En los audios también figura una persona solo identificada como Nicol, quien supuestamente es pareja de la persona que quedaría en el mando de la banda y quien mandó un mensaje para que allegados no se movilicen de sus casas.

“Nicol me dijo, llamó a Manuela y le dijo que no salga José Miguel, que no salgan ningunos, que él (supuesto nuevo cabecilla de la banda) le mandó avisar, porque el 25 de diciembre ellos le van hacer ver a la Policía que ellos tienen el control de Los Alcarrizos”, agrega la otra persona.

Sobre “Los 30/30 o “Los Papo Trenzas”

Según un informe elaborado por la Policía Nacional, los integrantes de esta banda delictiva son un grupo temido el cual tiene su centro de operaciones en el municipio Los Alcarrizos y ramificaciones en gran parte de Santo Domingo Oeste.

La uniformada detalló que esta organización opera desde hace varios años. Se le atribuye, según la Policía Nacional, cargos de asesinatos, micrográficos de drogas, robos, asaltos, secuestros y actos de barbarie y tortura.

La banda supuestamente controla los distritos municipales Pantoja, Pedro Brand, así como el sector Manoguayabo.

Los que murieron durante el “intercambio de disparos”

Oficiales de la Policía Nacional ejecutaron en medio de un supuesto intercambio de disparos a Jeffry Bienvenido Rosa Ferreiras, alias Jeffry Trenzas, quien fue señalado como uno de los cabecillas de la banda.

Junto a Jeffry Trenzas murieron dos agentes de la Policía Nacional, quienes, según la institución del orden, “se salieron de los lineamientos” y estaban involucrados en la banda delictiva. Se trató del cabo Adrián Antonio Rodríguez Torres y el raso Steven Betances Lachapelle.

Además, también fueron ultimados los civiles Erick Ramón Pérez Germán, alias El Mello, Jonathan Tatis (Mileisy). La sexta persona (Raudy Eliezer Soriano) fue ultimada en el hospital Doctor Vinicio Calventi.

Realizan culto a Eric Pérez (El Mello)

Familiares de Eric Ramón Pérez Germán, alias El Mello, quien fue ultimado el pasado 13 de diciembre durante un «intercambio de disparos» en el barrio Las Mercedes, del municipio Los Alcarrizos, realizan este viernes un culto evangélico al cumplirse los nueve días de su muerte.

El padre del fallecido, Ramón Pérez, se queja de que todavía las autoridades policiales no se han presentado en su residencia para investigar si su hijo pertenecía ciertamente a la banda delictiva de “Los Papo Trenzas”.

Acudieran al Ministerio Público para que sean ellos que hagan las indagatorias de lugar.

Fuente: DL