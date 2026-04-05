Los astronautas de la misión Artemis II vislumbran la cara oculta de la Luna: «Ha sido simplemente espectacular»
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RESUMEN
Diario de a bordo de la misión Artemis II. 5 de abril, quinto día de expedición. Tras recorrer ya dos tercios de su camino a la Luna, los astronautas de la NASA han vislumbrado al completo la cara oculta del satélite natural de la Tierra. «Hemos podido ver la cara oculta de la Luna por primera vez y ha sido simplemente espectacular», ha comentado la astronauta estadounidense Christina Koch durante una entrevista televisada desde su nave espacial Orion.
Como ha explicado Koch, la superficie lunar les ha parecido «diferente». «No era la Luna a la que estamos acostumbrados, así que revisamos nuestros datos de seguimiento lunar, comparamos las imágenes y dijimos: ‘Ahí está la cara oculta. Esto es algo que nunca habíamos visto‘», ha expresado la astronauta en la entrevista.
Los cuatro astronautas, por tanto, han observado directamente el hemisferio lunar que siempre está en el lado opuesto a la Tierra, algo que hasta entonces solo habían logrado sus predecesores en el programa Apolo, hace más de 50 años. En esta ocasión, han podido captar «características lunares que el ojo humano nunca había visto hasta ayer», tal y como ha destacado en una conferencia de prensa el alto funcionario de la NASA, John Honeycutt. «Solo las imágenes tomadas por robots habían mostrado esta región de la Luna», ha matizado.
Entretanto, los astronautas del Artemis II han realizado dos tercios de su viaje y ya están más cerca de la Luna que de la Tierra. Nunca se había realizado un viaje espacial tan largo ni habían visto esta imagen del satélite hasta ahora.
Tareas cotidianas mientras se preparan para el sobrevuelo lunar de este lunes
De momento, a 200.000 kilómetros de la Tierra, todo marcha sobre ruedas… excepto el váter de la nave Orion, que ha vuelto a dar fallos y se ha detectado un problema de congelación. Los astronautas realizan tareas cotidianas, ensayan maniobras de reanimación y hacen ejercicio diariamente, algo clave en la situación de microgravedad que mantienen.
También han hablado sobre cómo descansan, ya que el pequeño espacio de la capsula en la que viajan ha llamado la atención del público y de la prensa. «Realmente nos encanta dormir aquí arriba; ha sido un día tan largo que creo que nuestros cuerpos están listos para dormir pase lo que pase», ha comentado Koch a la cadena NBC. «La mayoría de nosotros ha estado durmiendo de maravilla», ha añadido.
El comandante Wiseman ha explicado que Koch ha estado durmiendo con la cabeza hacia abajo, en medio del vehículo. «Algo así como un murciélago suspendido de nuestro túnel de acoplamiento», ha detallado en una entrevista con ABC.
La tripulación ahora se prepara para fotografiar la cara oculta de la Luna el lunes con el apoyo de una veintena de controladores desde el centro de la misión de la NASA en Houston (Texas, EE.UU.). La NASA ha enfatizado que están construyendo «sobre el trabajo de los gigantes que comenzaron esto en la era Apolo».
Cuando la tripulación, que no alunizará, pase el lunes por la cara oculta de la Luna, perderá comunicación por radio con el control de misión durante unos 40 minutos, lo cual está totalmente controlado, según la NASA. Y tras una aventura de diez días, los cuatro astronautas tienen previsto llegar a la costa de San Diego (EE.UU.) el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.
Hasta el momento, esta misión ya ha hecho historia y los astronautas están a punto de acabar su objetivo final, que es rodear la Luna antes de volver a casa. Así, la misión Artemis II aspira a sentar las bases para el siguiente paso: instalar una base en el satélite.
Fuente: rtve