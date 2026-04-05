Los astronautas de la misión Artemis II vislumbran la cara oculta de la Luna: «Ha sido simplemente espectacular»

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Diario de a bordo de la misión Artemis II. 5 de abril, quinto día de expedición. Tras recorrer ya dos tercios de su camino a la Luna, los astronautas de la NASA han vislumbrado al completo la cara oculta del satélite natural de la Tierra. «Hemos podido ver la cara oculta de la Luna por primera vez y ha sido simplemente espectacular», ha comentado la astronauta estadounidense Christina Koch durante una entrevista televisada desde su nave espacial Orion.

Como ha explicado Koch, la superficie lunar les ha parecido «diferente». «No era la Luna a la que estamos acostumbrados, así que revisamos nuestros datos de seguimiento lunar, comparamos las imágenes y dijimos: ‘Ahí está la cara oculta. Esto es algo que nunca habíamos visto‘», ha expresado la astronauta en la entrevista.

Los cuatro astronautas, por tanto, han observado directamente el hemisferio lunar que siempre está en el lado opuesto a la Tierra, algo que hasta entonces solo habían logrado sus predecesores en el programa Apolo, hace más de 50 años. En esta ocasión, han podido captar «características lunares que el ojo humano nunca había visto hasta ayer», tal y como ha destacado en una conferencia de prensa el alto funcionario de la NASA, John Honeycutt. «Solo las imágenes tomadas por robots habían mostrado esta región de la Luna», ha matizado.

Entretanto, los astronautas del Artemis II han realizado dos tercios de su viaje y ya están más cerca de la Luna que de la Tierra. Nunca se había realizado un viaje espacial tan largo ni habían visto esta imagen del satélite hasta ahora.