Los bienes de lujo adquiridos por red con dinero de Coop-Herrera, según MP

El esquema fraudulento que operaba en la cooperativa Coop-Herrera, desmantelado recientemente en la denominada Operación Búho, logró adquirir más de 50 propiedades millonarias entre bienes e inmuebles en diferentes zonas del país.

Entre las adquisiciones de la estructura en la cual se vinculan Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, todos bajo arresto señalados de un desfalco que supera los RD$2,5000 millones están villas, apartamentos, terrenos, vehículos de alta gama y hasta aviones, helicópteros y barcos.

En total hasta el momento han sido identificadas por las autoridades como adquiridos por la red 21 apartamentos, 13 vehículos, seis casas, tres villas, tres locales, tres motocicletas, un helicóptero, un barco, un yate y un Pent-House.

En el caso de los apartamentos el expediente señala como una sola propiedad 16 ubicados en el Condominio Residencial Brisas Del Este en Higüey, La Altagracia.

De los restantes 2 están en la Torre Caney, frente al Mirador Sur, uno en el condominio Malecón Center y otro en la Torre Veiramar II, ambas en la avenida George Washington y uno en la Torre Carlos Michell.

En tanto de las residencias están ubicadas en Residencial Isabel Villas, Distrito Nacional, Prado Oriental, Santo Domingo Este, carretera San Pedro Hato Mayor y otras tres en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís.

Mientras que tienen villas en Casa de Campo, La Romana, el municipio Consuelo, San Pedro de Macorís y Guavaberry Golf Club, Los Llanos, también en San Pedro de Macorís. El Pent-House está en la Torre Anacaona II en el Distrito Nacional.

Los locales están en una plaza ubicada en la intersección de las avenidas 27 de febrero y Winston Churchill en el Distrito Nacional. Figuran también dos inmuebles en Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, uno en Cap Cana, el condominio Golden Bear Longe y en Estancia Golf Resort, en Higüey, La Altagracia.

El yate propiedad de la red es el nombrado Denrae, con una longitud de 26.50 metros, registrado con el número 750223 de las Islas Caimán.

El helicóptero en un modelo Agust, A109C, número de serie 7621, matrícula no. HI1065, de color azul con gris y el avión es un modelo King 200, color blanco con franjas rojas y azules.

Entre los vehículos figuran Mercedes Benz, GLE-43 AMG COUPE 4MATIC, Porsche, modelo BOXSTER S, Tesla, modelo X P100D AWD, Lexus, modelo LX570, Ford, modelo Ranger XLT 1 ½ CAB 4X4 y Kia, modelo Forte EX, entre otras marcas y modelos.

Según el expediente elaborado por el Ministerio Público a los encartados se les acusa de haber realizado diversas prácticas irregulares con el dinero utilizando el dinero de los socios de la cooperativa Coop-Herrera y utilizar trucos de contabilidad para simular que la institución tenia liquides para mantener el esquema.

Los procesados en Operación Búho están acusados de violar los artículos, 265, 266, 147, 150, 151, 383.3, 405, 408 del Código Penal Dominicano; el artículo 69 de la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en la República Dominicana y los artículos 10, 13 y 14 de la Ley 53-07 sobre Delitos de Alta Tecnología.

Ademas los artículos 2.11, 2.15, 2.26, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.8, 4.9, 7, 9.1, 9.2 y 9.4 de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (lavado de activos, testaferrato, circunstancias agravadas del lavado), así como los artículos 3 (a), (b) y (c), 4, 5, 8 (b), 18 y 19, 26, 31 y 32 de la Ley No. 72-02, sobre la Dirección General de Persecución del Ministerio Público sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.

Fuente: DL