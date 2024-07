Los desafíos y las ventajas de un drenaje pluvial

Los eventos atmosféricos ocurridos durante los últimos años han dejado ver la importancia de un drenaje pluvial funcional, que garantice que la capital dominicana no se siga quedando bajo agua cada vez que llueva.

Las inundaciones recurrentes en Santo Domingo son principalmente debido a la falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial, porque las aguas de lluvia no tienen un método eficiente para ser canalizadas y evacuadas correctamente, lo que resulta en acumulaciones y desbordes en áreas urbanas, que desencadenan un gran caos con cada fuerte lluvia, que deja como resultados pérdidas humanas y económicas.

Dada esta situación elCaribe conversó con el urbanista Marcos Barina y con el ingeniero civil y especialista en gestión de desastres, Martín Meléndez, sobre los desafíos significativos que como sociedad se deberán de enfrentar para lograr esta crucial infraestructura.

El planificador urbano Marcos Barina resaltó que sí en la capital dominicana se logrará construir un drenaje pluvial habría una reducción de inundaciones, porque esto permitiría evacuar el agua de lluvia de manera controlada.

Debido a la gran cantidad de edificaciones que se han hecho, una gran superficie del suelo es impermeable y lleva al precario sistema existente a una crisis por el aumento de aguas que no encuentra suelo verde que la absorba, dijo.

Añadió que esta construcción a gran escala mejoraría la calidad del agua, porque puede incluir una sistemas de filtrado que mejoran el preciado líquido antes de ser descargada en cuerpos de agua.

De igual manera subraya que otro de los grandes beneficios son en el ámbito económico, debido que el riesgo de daños a la propiedad y a la infraestructura urbana disminuiría y estas tendrían más valor.

Se recuerda que el pasado jueves cuatro de julio, tras concluir un Consejo de Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, el ministro de la Presidencia, Joel Santos informó que en el presupuesto del 2025, se le dará prioridad a la primera etapa del drenaje del Distrito Nacional.

Desafíos



Sin embargo Barinas asegura que para lograr una solución al problema de las inundaciones los capitalinos deberán enfrentar una serie de desafíos para alcanzar el anhelo de ver las lluvias caer sin sentir el miedo de que sus viviendas y vehículos se inunden.

El especialista en ciudades manifestó que construir y mantener un sistema de drenaje pluvial puede ser costoso porque los proyectos de infraestructura a gran escala requieren de una inversión considerable por lo que se necesita financiamiento.

El experto agregó que al tema del costo se le une la complejidad de las infraestructuras pluviales existentes, que son insuficientes y la poca que existe requiere de modificaciones significativas para integrarla a un nuevo sistema más adecuado.

El urbanista dijo que también requiere la coordinación entre múltiples entidades gubernamentales, tanto del gobierno central como municipal, además del sector privado.

Hay que educar a la población



De igual modo, el ingeniero Martín Meléndez explica que otro desafío a enfrentar es el educar a la población, debido a la poca conciencia que muchos tienen respecto al reciclaje y la mala costumbre que caracteriza a algunos dominicanos que al comer tiran la basura en las calles.

Un desagüe no atrae interés de los Gobiernos

Los problemas que surgen ante la falta de un drenaje pluvial no son de ahora, debido a que el último gobierno que implementó un sistema de este tipo fue en 1960 en el primer periodo del presidente Joaquín Balaguer.

Desde entonces se han elaborado diferentes planes de drenaje pluvial para Santo Domingo que solo se han quedado en propuestas por complejos y costosos. Además son proyectos que no pueden completarse en los tiempos electorales de la política criolla.

En este sentido el especialista en gestión de desastres, el ingeniero Martín Meléndez, afirma que anteriores gobiernos no optaron por la necesaria creación de un drenaje pluvial porque es una construcción subterránea que no se ve y eso no produce votos en elecciones.

“Entonces, no es que los gobiernos no saben que tienen que hacerlo, sino es que no quieren, porque saben que si lo hacen pierden las elecciones, es una construcción larga, no se ve y eso no da votos”, dijo.

Qué tiempo podría durar la obra



Podría tomar varios años desde la planificación hasta que sea finalizada. Los tiempos que se estiman para planes a escala metropolitana son de 10 a 20 años.

Fuente El Caribe.