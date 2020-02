Los diez años del iPad y los 6 clics tecnológicos de la semana en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1. La magia del iPad cumple diez años

El iPad, el dispositivo móvil que cambió la forma de trabajar, de informarse y de entretenerse hasta convertirse en un elemento cotidiano, cumplió diez años este lunes pero no ha parado de evolucionar y transformarse sin perder su concepto original desde su lanzamiento el 27 de enero de 2010 en San Francisco.

2. El proyecto de Google y el patrimonio cultural

Google Arts and Culture presentó un proyecto sobre el impacto que la crisis climática tiene en el patrimonio cultural y cómo los profesionales, junto a las comunidades locales, responden al desafío. La iniciativa «Heritage on the Edge» reúne en la misma web más de 50 videos y documentos, modelos en 3D, rutas virtuales y entrevistas sobre lugares emblemáticos que están amenazados por la crisis del clima.

3. Huawei sube cientos de nuevas «apps»

El director general de consumo en España de Huawei, Pablo Wang, dijo que los desarrolladores de la compañía están subiendo cientos de aplicaciones cada día a su App Gallery, después de que en septiembre lanzaran su primer celular sin los servicios de Google. «Todavía la gente está preocupada por si vamos a funcionar con Google; nosotros no lo estamos», aseguró Wang en Madrid.

4. La impresora 3D que busca replicar los huesos

Una impresora 3D que reproduce con materiales biodegradables estructuras porosas muy pequeñas con alta resolución y semejantes a los huesos fue diseñada por un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El prototipo denominado Biomaker trabaja con ácido poliático, un polímero económico, obtenido de plantas de cebada, trigo y maíz, incluso de la leche.

5. El telescopio Spitzer se jubila

La NASA despidió este jueves su telescopio espacial Spitzer después de 16 años al servicio de la astronomía, desvelando un universo oculto por los rayos infrarrojos cómo los siete planetas del tamaño de la Tierra alrededor de la estrella Trappist-1. Spitzer, que comenzó a observar el espacio en 2003, es uno de los potentes telescopios que explora el mundo más allá del ojo humano.

6. SpaceX por fin logra completar su envío

SpaceX lanzó este miércoles el cuarto envío de 60 satélites de la red Starlink, con la que se propone proporcionar internet de alta velocidad a usuarios de cualquier lugar del mundo. Con el nuevo envío, que se había sido cancelado tres veces debido a las condiciones meteorológicas, hay ya 240 satélites Starlink en órbita alrededor de la Tierra.

7. Los altibajos de las tecnológicas

Los beneficios de Facebook cayeron un 16 % al cierre de su ejercicio fiscal 2019, en tanto que Apple ganó un 11,37 % más en la campaña navideña aupado por el iPhone, Nintendo aumentó su beneficio un 16,4 % entre abril y diciembre gracias a Switch, Samsung ganó la mitad en 2019 ante el retroceso de sus semiconductores, los beneficios de Microsoft subieron un 29 % en los primeros seis meses de su ejercicio fiscal 2020 y aún se está a la espera de la publicación de más reportes.