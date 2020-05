Los errores más comunes que ellos pueden cometer en la cama

El sexo es un elemento muy importante en una pareja, por más casual que sea, y tiene como finalidad que las dos personas involucradas disfruten de lo que están haciendo, ¿no te parece?

El tema es que a veces los preconceptos arruinan el momento y los hombres suelen tener algunas ideas equivocadas de lo que se debe o no hacer durante una relación sexual. Por eso, entérate de sus errores más comunes.

El deseo de los dos

Si el hombre llegó al orgasmo, muchas veces ahí se termina la relación sexual, y esto no es justo, ¿no te parece? La idea es que siempre se concreten los deseos de las dos personas y no solo se piense en el propio. Por eso, siempre es bueno charlar con la pareja estas cosas, ya que si estás llevando a cabo una acción placentera, ¿por qué no disfrutarla al máximo?

El momento previo

Lamentablemente, por más que pase el tiempo, para muchos hombres lo esencial en una relación sexual sigue siendo la penetración. El problema es que se saltean el deseo ajeno y la diversión del juego previo. Este momento está pensando para dejar salir las fantasías y prepararse para lo que vendrá luego, pero es igual o más importante incluso que la penetración. ¡Los hombres no deben olvidarse de esto!

La estimulación

Es cierto que si bien muchas mujeres no conocen del todo sus cuerpos, ¿cómo vamos a esperar que los hombres lo hagan? Pero esto no es una excusa. Un error muy frecuente del hombre es pensar que la vagina es el equivalente del pene y se olvidan de estimular lo más importante: el clítoris. Si realmente quieres que una mujer disfrute, no puedes olvidarte esta zona ya que es una que brinda increible placer a la mujer.

El después

No sirve disfrutar full el momento previo pero luego del sexo hacer como si nada pasó. Acabas de compartir un momento muy especial con otra persona, así que los abrazos, los mimos y el descanso compartido pueden ser parte del plan para terminar la noche. Muchos hombres emiten esto y es muy importante para las mujeres y para cualquier persona para que no se sientan como un pedazo de tela.

¿Qué otros errores has notado que cometen los hombres en la cama? Cuéntanos.