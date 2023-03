Los escalofriantes mensajes finales del tirador de escuela de Nashville a una amiga: ‘Estoy planeando morir’

The New York Post.- El tirador transgénero de la escuela de Nashville, Audrey Hale, le envió a una amiga una escalofriante “nota de suicidio” minutos antes de matar a tres niños y tres adultos , y le escribió: “Estoy planeando morir hoy”.

Hale, de 28 años, envió un mensaje a Averianna Patton, su ex compañera de equipo de baloncesto de la escuela secundaria, en Instagram a las 9:57 am del lunes.

“Entonces, básicamente, esa publicación que hice aquí sobre ti, era básicamente una nota de suicidio. Estoy planeando morir hoy”, escribió Hale, usando el nombre de Aiden, según los mensajes que Patton le dio a un medio local.

“¡¡¡ESTO NO ES UNA BROMA!!!” escribió Hale, quien se identificó como transgénero. “Probablemente escucharás sobre mí en las noticias después de que muera”.

Hale agregó: “Este es mi último adiós. Te amo… Nos vemos en otra vida.” Ella firmó la misiva “Audrey (Aiden)”.

Patton respondió: “¡Audrey! Tienes mucha más vida por vivir. Ruego a Dios que los guarde y los cubra”

En respuesta, Hale escribió: “Lo sé, pero no quiero vivir. Lo siento mucho. No estoy tratando de molestarte o llamar la atención. Solo necesito morir. Quería decírtelo primero porque eres la persona más hermosa que he visto y conocido en toda mi vida”.

Ella agregó: “Mi familia no sabe lo que estoy a punto de hacer. Un día esto tendrá más sentido. Dejé pruebas más que suficientes. Pero algo malo está por suceder”.

Audrey Hale le envió a su amiga Averianna Patton una serie de escalofriantes mensajes en Instagram diciéndole que planeaba morir.

Momentos después, Hale salió disparado por las puertas delanteras de la Escuela Covenant, una academia cristiana privada, y entró con dos rifles de asalto y una pistola en la mano.

Disparó a tres niños de 9 años y tres miembros del personal antes de que la policía le disparara fatalmente a las 10:27 am, 14 minutos después de recibir una llamada sobre un tirador activo.

“Traté de consolarla y alentarla y, posteriormente, me comuniqué con la Línea de ayuda para la prevención del suicidio después de que mi padre me lo indicara a las 10:08 am”, dijo Patton a NewsChannel 5.

“Audrey ha compartido con otros que había tenido tendencias suicidas en el pasado y sabía que debía tomar esto en serio [sic]”, agregó.

“Este es mi último adiós. Te amo… Nos vemos de nuevo en otra vida”, escribió Hale. Enviado

La amiga le dijo al medio que llamó a la Oficina del Sheriff del condado de Nashville Davidson a las 10:13 a.m. sobre el asunto y se le indicó que llamara al número que no es de emergencia de Nashville.

“Llamé a la línea que no es de emergencia de Nashville a las 10:14 am y estuve en espera durante casi siete minutos antes de hablar con alguien que dijo que enviaría un oficial a mi casa. Un oficial no vino a mi casa hasta las 3:29 pm”, dijo Patton a la estación.

“Después de llamadas telefónicas de amigos y el nombre de Audrey fue revelado como el tirador en la escuela Covenant Nashville, supe que Audrey era el tirador y que se había comunicado conmigo antes del tiroteo”, dijo.

“Mi corazón está con todas las familias afectadas y estoy devastado por lo que sucedió”, dijo Patton. Facebook / Averianna Patton

Hale mató a seis personas y, según los informes, estaba “preparado para hacer más daño”, dijo la policía. punto de acceso

“Mi corazón está con todas las familias afectadas y estoy devastado por lo que sucedió”, agregó Patton.

Hale, que era un exalumno de la escuela, mató a Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y Williams Kinney, de 9 años, al conserje Mike Hill, de 61 años, a la maestra sustituta Cynthia Peak, de 61 años, y a la directora de la escuela Katherine Koonce, de 60 años, dijeron las autoridades .