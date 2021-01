Los espeluznantes mensajes atribuidos a famoso actor que han causado estupor e incredulidad

“Soy 100 % caníbal”. Este es el mensaje que ha causado estupor en redes sociales donde el actor Armie Hammer, estrella de “Call me by your name”, habría confesado su canibalismo.

Como era de esperarse el actor se convirtió en trending topic en el mundo luego de filtrarse estos íntimos mensajes, que han sido reproducidos por los medios más importantes a nivel internacional.

Las capturas de pantalla contienen mensajes perturbadores, además de expresar que excita al pensar en sostener un corazón en sus manos y controlarlo cuando late.