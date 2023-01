Los eventos más exclusivos alrededor del mundo para recibir el Año Nuevo

Hora de dejar los fuegos artificiales, la caída de la célebre bola en Times Square en Nueva York, o la cuenta regresiva y las uvas en Madrid. Es tiempo de adentrarse entre los eventos más exclusivos del planeta que, en la mayoría de los casos ni siquiera publican el precio: asistir, no es un tema de presupuesto.

Desde elegantes bares de jazz hasta elegantes cócteles y galas de gala, hemos rastreado los lugares más fabulosos para recibir el Año Nuevo por el mundo y visitarlos, al menos, desde la curiosidad.

Lujo secreto en el ingreso. Un prisma de sensaciones que se esconden detrás de cada cristal. En Baccarat el Gran Salón espera para crear una ilusión de un gran París en el medio de la Gran Manzana y hacer de la cocina un disfrute tan lujoso como la riqueza del MoMA apenas cruzando la calle.

Para algo discreto pero de alta gama, hay que aventurarse en el Grand Salon en el Baccarat Hotel de Nueva York, donde la grandeza del cristal cobra vida.

Sin duda, es uno de los salones más refinados de la ciudad, ya que el espacio está adornado con candelabros, una decoración elegante y adornos únicos de las colecciones de Baccarat.

El chef Gabriel Kreuther, galardonado con una estrella Michelin, fue nombrado recientemente director culinario del hotel, y el Año Nuevo presentará un menú a la carta que incluye de todo, desde caviar y trufas hasta foie gras.

Mirazur

Situado en un majestuoso edificio de la década de 1930, justo en la frontera franco-italiana con montañas como telón de fondo y magníficas vistas al mar, en Menton, Francia. Cuenta con un magnífico jardín en terrazas, con vistas a Menton y al Mediterráneo que bien merecería un viaje al lugar por sí solo.

En las cocinas, el equipo del chef Mauro Colagreco prepara los platos soñados por el mejor chef del mundo, quien se inspira tanto en las verduras raras y las hojas de ensalada de los jardines de Mirazur como en sus raíces ítalo-argentinas. Su risotto de quinoa, setas del bosque y crema de parmesano, y el pescado del día con apio nabo y salsa ahumada son una invitación a las experiencias culinarias por venir. El jardín de Mirazur cuenta con 15 limoneros y 30 cítricos diferentes, por los que el equipo siente especial pasión y que se refleja en sus platos.

Para su exclusiva cena de fin de año, llamada San Silvestre en Francia, el restaurante ha elegido homenajear en su menú a 4 de las ciudades más bonitas del mundo para una fiesta de fin de año de ensueño: Tokio, París, Roma y Río de Janeiro estarán presentes en la exclusiva mesa.

The Jefferson

Uno de los hoteles boutique de lujo más icónico de Washington DC recibirá el año nuevo en un estilo muy exclusivo y personal, ofreciendo un piso privado del hotel Beaux-Arts con capacidad para 23 personas. El número 23, no es casualidad, ya que el evento se llama “Fiesta de 23″ en homenaje al nuevo año.

Se servirán veintitrés copas de champán a las 23 minutos para la medianoche, todo mientras los invitados disfrutan de una cena preparada por un chef privado, con un maridaje cuidadosamente seleccionado de vinos y licores. Para un evento privado para festejar hasta altas horas de la madrugada con los seres más cercanos y queridos, quedarse en el The Jefferson, almorzar al día siguiente y partir tarde entrado el primer día del año.

Rancho Stanly

Stanly Ranch, ubicado en el extremo sur de Napa Valley, en Estados Unidos, está organizando una cena de ocho platos en su restaurante exclusivo Bear para dar la bienvenida al 2023.

Con un maridaje de vinos que lo acompaña (después de todo, transcurre en uno de los sitios preferidos para el cultivo de la vid: en Napa Valley) la mejor opción en la costa oeste de Estados Unidos, esta víspera de Año Nuevo para una noche de excelente comida y excelente vino.

Con su aparentemente interminable cielo californiano y las impresionantes vistas del río Napa, no hay un destino mejor ubicado para los amantes del vino este 31 de diciembre que el histórico Stanly Ranch.

Ritz Londres

“Puttin’ on the Ritz” fue originalmente cantada por Fred Astaire homenajeando al Ritz de Nueva York. Pero un Ritz siempre es un Ritz, y para Londres esta Nochevieja, no hay mejor lugar para ser visto que The Ritz de Londres. Un clásico tan especial que hasta la difunta Reina Isabel II eligió excepcionalmente para celebrar su aniversario 80.

Una vez más, The Ritz London organizará su cena de gala de Nochevieja, en la que los invitados disfrutarán de una cena de seis platos completa, con una actuación en vivo de la banda The Soul Jets y una presentación de gaitas. Una experiencia para volver a citar al propio Fred Astaire: “Diviértete en el Ritz”.

SixSents

No todas las celebraciones tienen que reflejar una fiesta al estilo del Gran Gatsby. Una alternativa más saludable sin renunciar al lujo que exigen las élites y las celebrities para el inicio del nuevo año puede ser Six Senses Uluwatu en Bali.

Escondido justo en el extremo suroeste de la isla, estará trayendo el nuevo año con un paquete que refleja la magia de la isla y el resort. Acompañando una estadía en la hermosa Cliff Pool Villa del resort hay una cena de Nochevieja, en la que el equipo culinario presentará una cena de barbacoa con infusión asiática, con un enfoque en la cocina balinesa para el postre.

Con una banda en vivo tocando durante toda la noche, el paquete también incluye un viaje de bienestar de tres horas en el spa, para escuchar las 12. campanadas en medio de un espacio de meditación y calma.

El Venetian

El célebre hotel de Las Vegas es tan extraordinariamente grande, tan glamoroso, tan rebosante de lujo que entre un mar de lugares fabulosos en Las Vegas, nada refleja el espíritu de Sin City como este. No hay mejor lugar para visitar esta Nochevieja.

El segundo hotel más grande del mundo, The Venetian, como era de esperar, albergará una variedad de eventos de Nochevieja este año. El Prestige Club Lounge en el piso 23 del hotel ofrece vistas casi panorámicas del mundialmente famoso espectáculo de fuegos artificiales del Strip. También se presenta un set de DJ en vivo para bailar toda la noche, además de los adornos de lujo habituales de The Venetian, incluido su servicio infaliblemente fabuloso.

Atlanti

El que se califica como el “más grande show del mundo” con un costo que arranca de los 1300 dólares el boleto se ofrece en Dubái, donde la opulencia tiene una definición completamente diferente. La velada al aire libre del hotel Atlanti es el lugar perfecto para ver el espectáculo de fuegos artificiales más grande del mundo.

Una celebración que rivaliza con todas las demás comenzará con canapés, champán, una actuación de una banda en vivo de 30 músicos y la célebre cantante Minogue como entretenimiento nocturno.

Se puede esperar una noche de glamour y ostentación al estilo Hollywood pero con el presupuesto árabe: un buffet de lujo, estaciones de cocina en vivo, bebidas alcohólicas premium ilimitadas que incluyen champán libre y el mejor espectáculo del mundo: los mentados fuegos artificiales de Atlantis.

Copacabana Palace

Si se desea la experiencia más lujosa junto a la famosa playa, la clave está en el hotel más opulento de Río de Janeiro: el Copacabana Palace. Es el lugar donde se aloja la élite mundial en sus viajes a Río. El hotel también alberga algunas de las fiestas más lujosas de Río durante los eventos más importantes de la ciudad: una de ellas es Año Nuevo.

La fiesta de Nochevieja de Copacabana incluye una cena preparada por los mejores chefs del hotel en sus dos restaurantes principales, así como una cena buffet exclusiva en sus salones principales.

La fiesta también incluye bebidas premium, que comenzarán a servirse a las 20 horas. Los invitados pueden elegir dónde quieren cenar y tener acceso a todas las áreas de la fiesta. A la medianoche, los invitados tendrán una vista privilegiada de los fuegos artificiales en la playa de Copacabana. A la 1 a.m., la fiesta se trasladará al área de la piscina con DJ Guga Weigert y barra libre premium encabezada por el jefe de barman del Copacabana Palace, Rodrigo Mello.

