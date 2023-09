Los Gigantes despiden al dirigente Gabe Kapler

Dos años después de que Gabe Kapler fuera nombrado Mánager del Año de la Liga Nacional, los Gigantes están buscando un nuevo líder.

La organización despidió el viernes a Kapler, a quien le quedaba un año de una extensión que firmó después de la temporada 2021. El presidente de operaciones de béisbol, Farhan Zaidi, dijo ese día que era una alta prioridad para los Gigantes comprometerse a «un nivel de estabilidad y certeza para nuestra asociación continua», pero muy poco ha ido bien para la organización en los dos años transcurridos desde entonces.

Los Gigantes, que alguna vez estuvieron 13 juegos por encima de .500 esta temporada, se desmoronaron en la segunda mitad y actualmente tienen marca de 78-81 y están en el cuarto lugar de la División Oeste de la Liga Nacional. Incluso cuando comenzó la última semana, los directivos del equipo dijeron en público y en privado que esperaban que Zaidi y Kapler regresaran en 2024, pero al final, los dos últimos meses de la temporada resultaron ser tan decepcionantes que alguien necesitaba cargar con la culpa.

Contratado antes de la temporada 2019, Kapler se perdió los playoffs en tres de sus cuatro temporadas en San Francisco. La excepción fue 2021, cuando los Gigantes ganaron 107 juegos y sorprendieron a la industria al superar a los Dodgers de Los Ángeles por el título divisional. Eso le valió a Kapler una extensión, pero los Giants terminaron 81-81 la temporada siguiente, y el colapso de este año estuvo acompañado por comentarios públicos de jugadores respetados que cuestionaron la preparación, la energía y el compromiso de la organización para construir una cultura ganadora.

La decisión llega después de un deslizamiento en la segunda mitad que cubrió casi todas las facetas del juego. Los Gigantes estuvieron muy por encima de .500 durante la mayor parte del verano y a sólo dos juegos y medio del primer lugar de su división el 1 de agosto, pero demostraron ser prácticamente incapaces de ganar como visitantes durante los siguientes dos meses, se avergonzaron en un viaje crucial al final de la temporada y quedó eliminado de la carrera por el comodín con la derrota del martes.

Los Gigantes han tenido la peor ofensiva del béisbol desde principios de julio y su defensa ha dado un paso atrás en las últimas semanas. Establecieron un récord de franquicia en ponches y lideraron las Grandes Ligas en errores, y aunque el pitcheo pudo mantener a flote al resto del equipo durante gran parte del verano, finalmente pagaron por tener sólo dos abridores confiables.

Incluso con el juego mediocre de agosto, los Gigantes entraron en septiembre en una buena posición y Kapler contó con el apoyo de la gerencia. Sin embargo, con la derrota del miércoles, los Giants tienen marca de sólo 8-17 en septiembre. Necesitan ganar sólo para llegar a .500, y existe una gran posibilidad de que terminen cuartos en su división.

Quizás igual de condenatoria fue la percepción de que la cultura de la casa club necesitaba cambiar, una percepción que Zaidi dijo que tomaría en serio en una aparición con KNBR esta semana. A principios de semana, Kapler dijo que apreciaba que los jugadores estuvieran hablando y estuvo de acuerdo en que no se estaba alcanzando el estándar. Dijo que entendía «absolutamente» cómo todo se reflejaba en el hombre a cargo.

«Ese es mi trabajo», dijo Kapler. «Definitivamente lo uso. Todo lo que sucede en el camerino, todo lo que sucede en este campo de béisbol, es para eso que me inscribí como responsable».

Para Kapler esto no es nuevo. Fue despedido después de sólo dos temporadas en Filadelfia en circunstancias similares, con ese equipo teniendo un rendimiento inferior en septiembre y no estuvo a la altura de las expectativas. Muchas de las críticas fueron las mismas. Que dependía demasiado de la analítica y no de su instinto. Que no logró conectar con quienes lo rodeaban. Que dirigió un barco flojo y no responsabilizó a los jugadores.

Quizás algo igualmente crucial para la propiedad es que Kapler tuvo dificultades para conectarse con la base de fanáticos. Su conferencia de prensa inicial en 2019 fue controvertida y, si bien fue extremadamente activo en la comunidad, esta oficina principal y su personal no han podido resonar como lo hizo el régimen anterior.

Para Kapler, eso significa un segundo despido en cuatro años, y para los Gigantes, una segunda búsqueda gerencial desde que Zaidi asumió el cargo. Cuatro años después de haber elegido a Kapler para reemplazar a Bruce Bochy, Zaidi está buscando un nuevo socio, y lo hace sabiendo que no tendrá una tercera oportunidad.

