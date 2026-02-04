“Los huevos de Acroarte” en las nominaciones del Soberano 2026

Santo Domingo, RD.- La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció este martes los nominados a la 41.ª edición de los Premios Soberano, esperado galardón por la clase artística dominicana, que celebra ser considerada año tras año en los renglones de cine, música clásica, popular y comunicación.

Sin embargo, como ocurre cada año, más allá de la alegría de quienes lograron una nominación, se ha hecho evidente en redes sociales “el famoso pataleo”, que no es más que el descontento de figuras del arte y del público en general por la ausencia de personalidades que, a su juicio, realizaron trabajos sobresalientes durante el año evaluado y merecían ser consideradas. Entre los nombres más mencionados se encuentran el cantante y compositor Shadow Blow, excluido de la categoría Concierto del Año; el actor y comediante de ascendencia dominicana Marcello Hernández, ausente en Actor Destacado en el Extranjero y Comunicador Destacado en el Extranjero; el espacio radial El Ritmo de la Mañana, las artistas urbanas Arlene MC y La Más Doll, así como varios proyectos radiales, televisivos y artísticos que quedaron fuera de las nominaciones, situación que internautas y figuras han catalogado como “huevos” de Acroarte.

Shadow Blow y su concierto “Capítulos”, fuera de Concierto del Año

Una de las exclusiones que más ruido ha generado es la del concierto “Capítulos”, ofrecido por Shadow Blow en La Gran Arena del Cibao de Santiago de los Caballeros el pasado mes de diciembre. El artista urbano logró un lleno total, confirmando su poder de convocatoria en una de las plazas más importantes del país y reafirmando su trayectoria dentro de la industria musical dominicana.

Acompañado por una banda de ocho músicos y el DJ internacional, DJ Lobo, Shadow Blow presentó un concierto de casi tres horas de duración, en el que interpretó más de 50 canciones, entre ellas “Oh oh!”, “Ni virgen ni santa”, “Es una novela”, “Foke to’ 1”, “Mucho más que enamorao’”, “Tú con él y yo con ella”, “Pomposo”, “Teteo”, “Nathalie”, “Mega mami”, “Influencer” y “Desde que te conocí”.

El concierto incluyó un emotivo homenaje a figuras legendarias del movimiento urbano dominicano como Monkey Black, además de contar con invitados especiales como Don Miguelo, Nene Amenazzy, Yailin La Más Viral, Carlos Montesquieu, Capitán Alofoke y Valka, excompañeros de Shadow Blow en el reality La Casa de Alofoke.

A pesar de reunir los elementos característicos de un concierto de alto nivel producción escénica, luces, efectos especiales, banda en vivo, bailarines, sorpresas e invitados, Acroarte decidió dejar fuera esta propuesta de la categoría Concierto del Año, decisión que ha sido duramente cuestionada por expertos y seguidores del artista, quienes la califican como uno de los grandes desaciertos de las nominaciones.

Marcello Hernández, abanderado de la dominicanidad una de las ausencias más sorprendentes

Otra exclusión que ha causado asombro es la de Marcello Hernández, actor y comediante de 28 años, quien durante 2025 se consolidó como una de las figuras de ascendencia dominicanas con mayor proyección internacional. Hernández representa actualmente a la comunidad dominicana en Saturday Night Live (NBC), donde forma parte del elenco fijo, convirtiéndose en el primer miembro de la generación Z con raíces latinas en lograrlo.

Entre sus personajes más populares se encuentra “Domingo”, en el que interpreta al hijo del actor Pedro Pascal y al sobrino ficticio del artista Bad Bunny, personajes que han ganado notoriedad en diversas rutinas humorísticas del programa.

En ese sentido, la química entre Bad Bunny y Marcelo fue llevada a la gran pantalla en la película “Terminagolf 2”, escrita por Adam Sandler, donde Marcello interpreta al primo de Bad Bunny.

Hernández también ha fungido como presentador en importantes premiaciones como los Grammy y actualmente estrena su especial de comedia Marcello Hernández: American Boy en Netflix, basado en su gira de stand up por Estados Unidos. A pesar de este recorrido, no fue considerado en las categorías Actor Destacado en el Extranjero ni Comunicador Destacado en el Extranjero.

El Ritmo de la Mañana, otra gran ausencia

El programa radial El Ritmo de la Mañana, transmitido de lunes a viernes por Ritmo 96, figura entre las ausencias más comentadas de Premios Soberano 2026. La propuesta, liderada por el experimentado comunicador Alberto Vargas y un gran equipo, se ha consolidado como uno de los espacios de comentarios, humor y entretenimiento más influyentes y escuchados de la radio matutina en la capital.

Bajo la conducción de Vargas, el programa ha logrado mantenerse vigente, conectar con una audiencia fiel y posicionarse como una referencia diaria radial. No obstante, su exclusión de las nominaciones ha sido señalada por oyentes y seguidores como uno de los “huevos”, dígase errores más notorios cometidos por Acroarte este año.

Jochy Santos y “El Mismo Golpe”, fuera de la categoría “Programa radial de variedades”

Otra sorpresa fue la exclusión de El Mismo Golpe, programa radial conducido por Jochy Santos, pionero de la radio interactiva en República Dominicana. A pesar de sus transmisiones internacionales, coberturas especiales y renovación constante del elenco, el espacio no fue nominado en Programa Radial de Variedades, categoría en la que sí aparecen Esto No es Radio, Camino al Sol, El Mañanero, La Uca y Solo para Mujeres.

Arlene MC y La Más Doll, excluidas de Revelación del Año

Arlene MC, cuyo nombre real es Arlene Mota Cedano, se posicionó en 2025 como una de las voces femeninas más auténticas del género urbano dominicano. Su tema “Mamazota” superó los 80 millones de reproducciones en YouTube y la colocó en el radar del público joven. A esto se suman canciones como “Bomper”, “Recoqueo”, “Ete Coco”, “Las Villanas” y “Qué Pasa”, además de su reinterpretación de “Celoso”, clásico de Las Chicas del Can. Pese a que 2025 fue un año de proyección y consolidación para su carrera, Arlene MC quedó fuera de la categoría Revelación del Año.

De igual forma, Dahiana Guzmán, conocida artísticamente como La Más Doll, se consolidó como una de las figuras femeninas emergentes más visibles del urbano dominicano. Sus temas se viralizaron en la radio dominicana, TikTok y otras plataformas digitales, logrando una pegada masiva con canciones como “Palo”, “El Gueso”, “Te la Parto”, “Muxaxa”, “Coketa”, “Son Rata” y “1234 Remix”. Su impacto la perfilaban como una clara candidata a Revelación del Año, categoría en la que finalmente no fue considerada.

María Tavárez y Daniel Luciano, fuera de Comediante del Año

Los comediantes María Tavárez y Daniel Luciano, integrantes del programa La Opción 13.0, también quedaron fuera de la categoría Comediante del Año. Ambos representan una nueva generación del humor dominicano y manifestaron a través de una intervención en el programa televisivo que consideran necesario que Acroarte abra espacio a nuevos talentos, entendiendo que figuras consolidadas como Raymond y Miguel ya han demostrado ampliamente su legado.

En esa misma línea, La Opción 13.0, uno de los programas de mayor rating al mediodía, tampoco fue incluida en la categoría Programa Diario de Entretenimiento, donde sí figuran El Show del Mediodía, Extremo a Extremo, Esta Noche Mariasela, Too Much en la Noch y El Mangú de la Mañana.

Alex Bueno “El más completo” en el olvido

Así como le resulta difícil de asimilar al manager de Alex Bueno, también muchos críticos de la música no entienden qué le faltó al disco “El más completo”, para que la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) lo nominara. Se trata de una de las obras maestras de la música del pasado año nominada en el Latin Grammy, como también lo fueron Novato Apostador – Eddy Herrera (ganador); Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana; Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario; Big Swing – José Alberto “El Canario”, y Puñito de Yocahú – Vicente García (ganador).

