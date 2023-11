Los ingresos por dengue compiten con las afecciones de las vías respiratorias

Send an email

La República Dominicana se enfrenta actualmente a una ola de dengue que ha exigido una respuesta inmediata por parte de las autoridades de salud. A pesar de la alta incidencia de casos de dengue en el país, los servicios de emergencia de los principales hospitales pediátricos que atienden a pacientes con esta enfermedad están viendo una abrumadora afluencia de casos con otras afecciones.

En la actualidad, las salas de emergencias están lidiando con la concurrencia de pacientes con influenza, quienes comparten espacio y recursos con aquellos afectados por dengue y otras afecciones respiratorias. La información fue ofrecida a Diario Libre por el encargado de Enseñanza del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, Gonzalo Güémez, quien aseguró que actualmente las afecciones de vías respiratorias y el dengue están «compitiendo» en los ingresos.

Precisó que en el Hospital Hugo Mendoza está llegando varios casos, considerados comunes en la pediatría, como infecciones intestinales, diarreas, vómitos, deshidratación, accidentes de tránsito y otras causas más.

El doctor habló en estos términos tras participar en una charla sobre «¿Cómo controlar el dengue en el niño?» en Expo Mami y Yo 2023.

Ingresados por dengue en el Hugo Mendoza

El galeno manifestó que, desde hace tres meses, la tercera parte de los pacientes ingresados en el Hospital Hugo Mendoza son pacientes con sospechas de dengue.

«O sea, de cada diez pacientes, dos, tres o hasta cuatro, se ingresa por sospecha de dengue. De este porcentaje, más de la mitad resulta positivo», indicó.

Agregó que no todos los pacientes requieren pruebas de dengue, sin embargo, asegura que con una buena evaluación médica pueden confirmar si se trata o no de la enfermedad.

Demora en buscar atención médica puede tener consecuencias críticas

El tiempo que recomienda el doctor para acudir a un centro de salud, cuando presentan síntomas de dengue, es dos días después de presentar fiebre.

Agregó que en muchas ocasiones los pacientes se complican tras acudir al tercer día, lo cual considera es «tarde» y podría agravar la salud del afectado.

Pese a que muchos acuden tarde por descuido, el médico expresó que algunas no van a los centros por no tener las condiciones económicas para presentarse, y dar seguimiento en los diferentes centros de salud.

«Hay personas que acuden al médico después de tres días con fiebre, pero hay otros que no es que quieren ir tarde, sino que tal vez no tienen medios económicos para transportarse a un centro de salud o no tienen seguros médicos y lamentablemente llegan en una etapa tardía», sostuvo.

A juicio, del doctor Güémez la mayoría de los pacientes que han fallecido en el país, se debe a que padecen otras enfermedades crónicas como: falcemia, diabetes y obesidad, en consecuencia son «quienes tienen más posibilidades de empeorar y caer en cuidados intensivos, hasta lamentablemente fallecer».

Muertos ascienden a 16

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública notificaron el pasado miércoles, tres nuevas muertes por dengue, en pacientes menores de edad, ascendiendo a 16 el total de defunciones en lo que va de año, mientras, los casos sospechosos se elevaron a 15,606.

Durante la semana epidemiológica 42 se reportaron 1,175 pacientes febriles con posible dengue, una cifra inferior a los informes anteriores cuando se contabilizaron 1,248 pacientes. En la semana 40 los casos fueron 1,398 y 1,431 en la semana 39.

El titular de la Dirección General de Epidemiología, Ronald Skewes, detalló que en 129 municipios del país se ha registrado una reducción de casos y 104 mantienen una incidencia baja.

Fuente: DL