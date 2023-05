Los Lakers, dispuestos a dar tiempo y espacio a LeBron James

Send an email

Los Lakers no quieren quedarse sin LeBron James. Aunque aún tiene dos años de contrato, el ganador de cuatro anillos no se mostró convencido de seguir jugando tras la dura derrota ante Denver Nuggets en las finales de la Conferencia Oeste por 4-0; es más, se le notó agotado en gestos y palabras.

Tras 20 años en la NBA, El Rey no menciona la palabra retirada, pero sí habla dejar de jugar al baloncesto. Su nivel sigue siendo de élite, pero ninguno estamos en su cabeza (ni en su corazón) para saber realmente cómo se siente. Con tal realidad por escenario, la estrella de los angelinos no estuvo junto a sus compañeros en la rueda de reuniones que se desarrollan de manera individual al cerrar la temporada. Todos menos él se vieron con el entrenador Darvin Ham y el general manager Rob Pelinka antes de iniciar las vacaciones. ¿Quiere decir esto que no se habló de LeBron? Para nada. Los medios preguntaron y Pelinka respondió.

«Esperaremos que las conversaciones lleguen en el momento adecuado, pero diré esto: LeBron ha dado tanto al juego de baloncesto como cualquiera que haya jugado. Y cuando haces eso, te ganas el derecho de decidir si vas a dar más. Creo que a veces ponemos a los atletas y artistas en un pedestal, pero son humanos como nosotros. Tienen puntos de inflexión en su carrera, y nuestro trabajo como Lakers es apoyar a cualquier jugador de nuestro equipo si alcanza un punto de inflexión de su carrera… Se trata de proporcionarle únicamente apoyo. Obviamente, nuestra esperanza sería que su carrera continúe, pero queremos darle su tiempo», analiza.

Fuentes manejadas por ESPN y cercanas a LeBron señalan que el jugador ha vivido un año repleto de emociones que ha terminado con un momento que definen como devastador. Tras un inicio horrendo de temporada, se levantaron y llegaron a playoffs pese a que El Rey sufrió por el camino una lesión en el pie que, según algunos médicos, debería haber puesto punto y final a su temporada. No solo no fue así, sino que terminó jugando 48 minutos en el Game 4 contra Denver para alcanzar los 40 puntos. Fue insuficiente, fue barrido y está agotado.

Respecto al futuro, y a la espera de verse con James, Rob Pelinka deja claro que el plan para la próxima campaña será el mismo que en las últimas campañas; es decir, formar un equipo alrededor de El Rey y Anthony Davis.

«LeBron y AD son dos pilares que, para nosotros, suponen una combinación inigualable sobre la que continuaremos apoyándonos y construyendo. Estamos orgullosos de esa combinación de súper estrellas y queremos seguir invirtiendo en eso para avanzar a partir del crecimiento que tuvimos este año de cara a la próxima temporada», sentencia.

