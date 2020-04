Los neoyorquinos podrán casarse ahora por Zoom u otras plataformas ante virus

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ya no será un impedimento para el amor en Nueva York. El gobernador del estado, el demócrata Andrew Cuomo, ha anunciado este sábado que ya no habrá excusas para que las parejas que deseen casarse no tengan problemas para llevar a cabo su sueño y permitirá los enlaces a través de Zoom u otras plataformas telemáticas.

La tecnología hará posible así que los enamorados, sus familias y amigos puedan presenciar una boda sin violar la restricción que prohíbe la aglomeración de neoyorquinos y mantener, con creces, una distancia de dos metros para evitar el contagio del COVID-19.

‘Puedes obtener la licencia para casarte a través de internet’, dijo Cuomo en su conferencia de prensa diaria sobre la situación del coronavirus y agregó que ha autorizado que se puedan hacer las ceremonias a través de vídeo u otras plataformas como Zoom.

‘No hay excusas, lo puedes hacer por Zoom. Sí o no’, afirmó con una gran sonrisa para evidenciar que la grave situación de salud pública no debe impedir a los neoyorquinos enamorados cumplir sus sueños.

Nueva York, como otros estados de Estados Unidos y países, han prohibido los eventos deportivos o culturales y la concentración de mucha gente, se ordenó asimismo el distanciamiento social y trabajar desde casa como herramientas para evitar la propagación del virus, lo que ha trastocado la vida de millones de personas que han tenido que posponer eventos importantes, como bodas, incluida la actriz y cantante Jennifer López.

Pero la tecnología ha salido al rescate de muchos que han podido casarse en algunos países a través de plataformas, a lo que ahora se unirá el estado de Nueva York.