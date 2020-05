«Los precios están buenos, el problema es que no hay cuartos»

Hoy es día de mercado en Herrera. Productores y compradores se mezclan para el intercambio desde que termina el toque de queda, algunos de los mercaderes amanecieron en los tarantines del mercado de Pintura (isabel Aguiar con 27 de Febrero) y otros llegaron tempranito para ofrecer sus mercancias.

Desde las 6:00 de la mañana llegan los compradores para aprovechar las horas tempranas del día en las que el sol aún no muestra su inclemencia. Entre el bullicio, mujeres y hombres intentan conseguir los mejores precios y productos frescos que garanticen la buena alimentación de sus familias o la rentabiliad de sus pequeños negocios.

Para Susana Montero, los precios de los productos agrícolas no están caros, el problema es que no hay dinero para comprar y dice que lo poco que se consigue hay que economizarlo. «Los precios están buenos, el problema es que no hay cuartos», indica mientras negocia con el vendedor de ajies y tomates.

Igual que Montero opina Lissette Abreu, quien asiste una vez por semana a abastecerse al mercado. “Yo creo que están mejor que cuando empezó la cuarentena, porque ya los limones tú lo encuentras a RD$5.00 y antes estaban a RD$20.00 y a RD$25.00, la chinola estaba a RD$100.00 la docena y hoy está a RD$80.00, los plátanos tú los encuentras a RD$15.00 pesos los grandes, pero también hay de buen tamaño a RD$10.00”, manifestó Montero.

Explicó que compró yuca a RD$15.00 la libra, a RD$25.00 la papa, la zanahoria, guineos verdes a RD$4.00, tomates Barceló a RD$30 la libra de ajíes cubanela, a RD$10.00 la batata, la cebolla a RD$60 la libra, la lechosa a tres por RD$100.00, igual que las piñas.

Lo que Lissette Abreu se encontró caro fue la libra de ajo que tuvo que comprarla a RD$220.00 la libra el importado y el criollo a RD$110.00, así como el paquete de verdura que dijo se lo querían cobrar a RD$100.00 cuando la última vez que fue al mercado se lo cobraron a RD$50.00.

Fuente: Listín Diario