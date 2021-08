Los proyectos que se cayeron en el Congreso en la pasada legislatura

El Congreso Nacional durante su primer año prometió mucho pero cumplió poco en lo que a leyes se refiere, sancionando favorablemente solo 22.

Tras el ruido que causó el dejar perimir el proyecto de ley del Código Penal, los legisladores quedaron expuestos bajo la lupa pública por su falta de consenso.

No obstante, el Código Penal es solo la punta «iceberg», ya que debajo del agua quedaron muchos proyectos a los cuales no se les dio importancia o las cámaras no se pusieron de acuerdo para su aprobación mutua.

Cabe recordar que para que una iniciativa legislativa se vuelva ley es necesaria que sea aprobada en ambas cámaras legislativas (diputados y senadores) en dos lecturas y después pasará al Poder Ejecutivo (presidente) para su promulgación u observación.

Las no leyes

Además del proyecto de ley del Código Penal, sobre la mesa en el Congreso quedaron iniciativas que podrían haber tenido un impacto favorable, dadas las condiciones actuales establecidas por la pandemia del COVID-19.

Entre ellas aparece el proyecto de ley que regula el Teletrabajo, el cual fue aprobado por una cámara legislativa, pero faltó el ser conocida en la otra, una situación que ocurre comúnmente en el Congreso y que es una de las mayores causas por la cual se dejan de crear piezas legislativas.

Dentro de esa misma situación aparecen también los proyectos de ley que elimina el pago de la reinscripción para colegios privados y Nacional de Vacunas.

Ambas iniciativas podrían haber beneficiado a ciertos sectores luego de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Justamente el proyecto de ley Nacional de Vacunas quedó estancado en la Cámara de Diputados luego de que los legisladores de ese órgano alegaron que se quería “obligar a la población a vacunarse” como parte de esa iniciativa, algo que explícitamente no lo mencionaba.

Además, en las cámaras legislativas aún quedan pendientes proyectos esperados por algunos sectores de la sociedad, como lo son el proyecto de ley que introduce las tres causales para la interrupción del embarazo y la que regula y habilita el referéndum.

También un proyecto pedido por Abinader, pero aún no aprobado, es el de Extinción de Dominio, que habilitaría mecanismos para incautar o decomisar bienes que, en principio, son adquiridos producto de infracciones.

También aparecen en la lista iniciativas como los proyectos de ley de Aguas, de Comercio Marítimo, de Cheques, que regula el Turismo Náutico y la Movilidad Eléctrica.

De igual manera, los proyectos de ley orgánicas de la Cámara de Cuentas y de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana.

Además proyectos que dan nacimiento a instituciones, como las leyes que crean el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el Nacional de Semillas, de los Cuerpos de Bomberos, el que regularía el Sistema de Estadística Nacional y la que regularía los Juegos de Apuestas en el país.

Esto por mencionar algunos casos, pero dentro del Congreso Nacional hay cientos de iniciativas que faltan por ser conocidas por los legisladores.

