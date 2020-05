Los sectores que han tenido ganancias en este tiempo de pandemia

Aunque muchos sectores de la economía se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, otros han tomado ventaja y ganancias, si, ganancias, tal como lo lee.

Este no es el caso del turismo, ya que en el ámbito mundial el 100% de los destinos turísticos del mundo, 217 en total, han restringido ya los viajes como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, frente al 96% que lo había hecho a principios de mes, según un estudio de la Organización Mundial de Turismo (OMT).

Esta organización estima que las llegadas de turistas internacionales podrían caer hasta un 30% este año a escala mundial, lo que se traduciría en una pérdida de ingresos de unos 450,000 millones de dólares.

Así como el turismo, la construcción, el sector automotriz, las tiendas de ropas y perfumerías, los gimnasios, la electrónica, los centros de diversión, los centros de belleza, las joyerías y un sinnúmero actividades no esenciales están reportando pérdidas mientras que otros se benefician del confinamiento social.

Claro, usted debe estar pensándolo, los supermercados se han beneficiado en la crisis por el coronavirus. Es común ver largas filas en estos comercios, incluso, una red de pequeños supermercados consultados por Listín Diario señala que aunque no ha cuantificado sus ventas exactas, estas han crecido significativamente.

Los 12 alimentos que más se están vendiendo en estos minimarkets son arroz, azúcar, huevos, salami, habichuelas, sardinas, pan, avena, chocolate, las latas de guandules, galletas y la leche.

Como las personas están confinadas en sus hogares, han buscado la forma de entretenerse y mucha gente está adquiriendo cada vez más servicios de esparcimiento. Mientras algunos sectores pierden millones de dólares, Netflix los gana. La plataforma de contenidos de entretenimiento en “streaming” obtuvo entre enero y marzo de este año, 709 millones de dólares, que duplican los conseguidos en el mismo período del 2019. La plataforma obtuvo 15.8 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo, coincidiendo con la pandemia del coronavirus.

En los tres primeros meses de su ejercicio fiscal, la firma con sede en California, Estados Unidos, ingresó 5,767 millones de dólares, por encima de los 4,520 millones registrados en marzo del año pasado.

El gasto en videojuegos digitales también alcanzó un récord de 10,000 millones de dólares en marzo, mes en que la población de gran parte del mundo estuvo confinada por la pandemia de coronavirus, según datos de mercado publicados este jueves por SuperData.

El dinero desembolsado en los principales juegos de consola aumentó a 1,500 millones de dólares en marzo desde 883 millones en febrero, mientras que el gasto en juegos en computadoras personales de alto rendimiento aumentó un 56%, a 567 millones entre los mismos meses.

Los ingresos generales de los videojuegos digitales aumentaron un 11% interanual en marzo, según la compañía que registra la evolución de la industria.

La publicidad digital también ha visto una oportunidad en tiempos del coronavirus. Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció unos beneficios de 6,836 millones de dólares hasta marzo, un 2.7% más que el año pasado y por encima de lo esperado por los analistas, pese a los temores de que la pandemia de COVID-19 hubiese mermado los ingresos publicitarios.

Las especulaciones, según reportes de EFE, no son ciertas porque la actividad en internet por parte de los usuarios a causa de las medidas de confinamiento dictadas en gran parte del mundo, ha provocado que la casa matriz de Google, entre enero y marzo, recibiera ingresos de 24,502 millones de dólares, por encima de los 22,547 millones de dólares de hace un año, mientras que en el caso de YouTube, también propiedad de Google, la facturación publicitaria se disparó un 33.5%.

Pero, también las farmacéuticas han aumentado sus ventas en medicamentos vitamínicos, proteínas y otros que ayudan con el mejoramiento del sistema inmunológico. Además de que más personas están comprando productos como alcohol, algodón y otros.

Por ejemplo, el grupo químico y farmacéutico alemán Bayer tuvo en el primer trimestre un beneficio neto de 1,615 millones de dólares, un 20% más, por el aumento de la demanda de algunos de sus productos debido a la pandemia de COVID-19 y menos gastos de asesoramiento legal y de reestructuración.

Y aunque usted no lo crea, a Listín Diario han llegado algunos reportes de personas que han ido en busca de neveras, abanicos y otros electrodomésticos que necesitan en sus hogares, en donde ahora pasan más tiempo.

Una joven contó a este medio que tuvo que ir a varios supermercados que venden electrodomésticos buscando una nevera de una marca reconocida, pero no encontró y tuvo que acceder por comprar una de la marca que no quería. Ella comenta que no encontró abanicos en un supermercado y que en otra tienda vio a varias personas en una fila con abanicos en manos.

Sin embargo, los comercios que solo se dedican a la venta de electrodomésticos no se han beneficiado de estos consumos porque permanecen cerrados.

El economista y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco Cruz, considera que ante esta situación de crisis sanitaria por el COVID-19 hay dos comercios que se han visto doblemente beneficiados, se trata de los supermercados y las farmacias.

El especialista expresa que durante los períodos de crisis hay que tomar en consideración el hecho de que los presupuestos familiares se dedican a dos renglones básicos: la compra de alimentos y la compra de medicamentos.

Ciriaco Cruz cree que pese a que la economía dominicana y la de otros países presentará dificultades este año, hay sectores que se beneficiaran de la crisis sanitaria.

