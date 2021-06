Lotería ya no realizará sorteos diarios de Fenabanca

El Administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, informó a la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), que esa institución ya no organizará ni transmitirá los sorteos diarios relacionados a las bancas.

A través de una comunicación dirigida al presidente de Fenabanca, Rubén Jiménez, Tabar dejó por finalizada la relación contractual entre ambas organizaciones.

En la carta el titular de la Lotería indica que la decisión fue tomada en virtud de que entre las partes no existe otra vinculación que no sea la realización de estos sorteos.

“En virtud de que no existe ningún Poder Ejecutivo Especial autorizando a los Administradores de la Lotería Nacional a suscribir contratos con FENABANCA, tanto en febrero del año 2000 como en diciembre del año 2005, y en virtud de que la Lotería Nacional no posee ninguna vinculación con FENABANCA que no sea la realización y transmisión de los sorteos, estamos dando por terminada la relación contractual”, cita el documento enviado por el administrador de la Lotería.

Teófilo Quico Tabar, añadió también que será en un plazo de 30 días cuando la Lotería dejará de organizar y transmitir los juegos y que se limitará, únicamente a realizar los sorteos que sean propios de la institución.

Asimismo, el funcionario invitó a al representante de Fenabanca a que “realice acercamientos” con el Ministerio de Hacienda, a fin de que sean establecidos los mecanismos para efectuar y transmitir sus sorteos.

Fraude en Sorteo

El pasado primero de mayo quedó evidenciado en video el momento en que se produjo un fraude en la realización del sorteo, momento en que se ve como la presentadora del concurso ya tenía el bolo ganador en sus manos desde antes que el no vidente supuestamente se la pasara.

Sigfredo de la Rosa, mejor conocido como William Doble Play, fue quien descubrió el fraude que supuestamente fue ensayado por cuatro ocasiones, en una residencia ubicada en el Residencial Colinas del Oeste, en el sector de Herrera.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), desarrolló la “Operación 13”, realizando 15 allanamientos en Santo Domingo y Bonao, donde resultaron apresadas 10 personas.

Los arrestados son el destituido director de la Lotería, Luis Maisichell Dicent, William Lisando Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio, Edison Manuel Perdomo, Miguel Mejía y Rafael Mesa.

La Procuraduría logró que la jueza Kenya Romero de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictara un año de prisión preventiva contra Luis Dicent, William Rosario y Eladio Batista a cumplirse en el Centro Correccional de Najayo Hombres, mientras que a Miguel Mejía, el no vidente, le dictaron presentación periódica, a Edison Perdomo Peralta, el camarógrafo, una fianza de 500 mil pesos bajo la modalidad de contrato, a la presentadora Valentina Rosario le fue dictado arresto domiciliario, al igual que a los demás implicados.

Fuente: https://n.com.do/2021/06/24/loteria-ya-no-realizara-sorteos-diarios-de-fenabanca/