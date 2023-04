Luego de escándalo, Maternidad de Los Mina sigue ocultando datos, mientras bots defienden al SNS y minimizan muertes

El sábado pasado N Investigación Periodística presentó un reportaje en el que se evidenció la manipulación de datos para ocultar la muerte de 34 recién nacidos en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina solamente en febrero.

Después que estalló ese escándalo, que ha calado en toda la sociedad dominicana, otro reportaje de N Investigación detalla que el referido centro de salud continúa ocultando datos esenciales sobre la muerte de las decenas de infantes.

A todo esto, un ejército de bots en las redes sociales se han dedicado a defender la labor del Servicio Nacional de Salud (SNS), en el candelero por este suceso, minimizando las muertes de los recién nacidos.

Luego de que saliera a la luz el reportaje, el doctor Martín Ortiz, director materno infantil del SNS, aseguró que de los 34 fallecidos en febrero en la Maternidad de Los Mina, solo cinco fueron por infección, shock séptico o infección importante, un dato evidentemente falso.

N Investigación tuvo acceso a 22 actas de defunción de los 34 bebés fallecidos en el hospital en el mes de febrero que indican que no fueron 5, sino 14 los fallecidos por sepsis, sin contar las 12 actas faltantes, lo que el número podría ser mayor.

Otro aspecto que evidencian estas actas es que contradicen la versión de las autoridades de que la mayoría de las muertes fueron de niños de origen haitiano cuyas madres no suelen hacerse los chequeos médicos rigurosos durante todo el embarazo.

En estos 22 certificados solo 8 madres son haitianas y las restantes 14 son dominicanas, entre las cuales está Evelyn Lagares, de 31 años, quien reside en Los Mameyes, trabaja como dependiente en una tienda de celulares y narra que todo su embarazo transcurrió sin problemas. Su pequeña llamada Liz Amira nació el 9 de febrero y fallece a los 12 días de nacida, el 21 de febrero.

“Iba todos los días a visitarla, que llego, que paso a la sala, que ella está, no está. Esta su incubadora vacía. Y pues ahí me ponen en una sala con el papá de la bebé y ahí nos dan la noticia, y su pudo verla cuando pero yo no, yo no quise verla. No me gusta hablar de ello”, dijo Lagares a las cámaras de N Investigación.

De acuerdo al acta de defunción de su hija, el fallecimiento se produjo por shock séptico. Sin embargo, en la maternidad le ofrecieron una versión falsa sobre la muerte del bebé.

“La niña nació con una sepsis y es una enfermedad en la sangre. Es lo que me dijeron. Yo estuve investigando sobre la enfermedad también, pero la niña estaba bien”, recalcó.

La sepsis no es una enfermedad, sino una infección que muchas veces se adquiere en el mismo centro hospitalario.

Uso de bots

Al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Salud presenta una ofensiva en los medios de comunicación y las redes sociales de todos los hospitales públicos que incluye las cifras de la mortalidad neonatal del 2019 al 2023 mostrando una reducción significativa.

Además utilizan bots para tratar de rebatir la ola de indignación. Numerosas cuentas, aparentemente falsas con pocos seguidores y otras reales, publican exactamente este mismo tuit: “Las estadísticas de la mejoría en los indicadores de reducción de mortalidad neonatal son reales y hay evidencia de estos datos del Hospital San Lorenzo de Los Mina”.

