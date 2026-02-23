Luis Abinader encabeza creación del SISMAP Seguridad Ciudadana

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la aprobación de la resolución 038-2026, que dispone la creación del SISMAP Seguridad Ciudadana, un mecanismo oficial para el monitoreo, evaluación y fortalecimiento de las instituciones responsables del orden público.

La disposición fue adoptada durante una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, celebrada en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde además se firmó el acuerdo interinstitucional que viabiliza su aplicación.

Aplicación en todas las estaciones policiales

La normativa establece que el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública para la Seguridad Ciudadana (SISMAP) será implementado en todas las estaciones policiales del país, así como en las entidades que integran el sistema de seguridad.

El objetivo es elevar la eficiencia operativa y la calidad del servicio ofrecido a la población, bajo criterios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y mejora continua.

El acuerdo fue suscrito por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund Mena, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

Funciones y alcance del sistema

La resolución asigna al Ministerio de Administración Pública la rectoría del sistema, incluyendo el diseño de la plataforma tecnológica, la definición de indicadores, validación de evidencias y emisión de reportes.

En tanto, el Ministerio de Interior y Policía tendrá a su cargo la supervisión de las políticas de seguridad y la coordinación territorial del modelo. La Policía Nacional ejecutará los lineamientos en las dotaciones, gestionará evidencias y desarrollará planes de mejora continua.

La información generada será de carácter institucional y confidencial, sujeta a normas de protección de datos. Según lo informado, los resultados servirán para fortalecer la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, sin que su aplicación implique automáticamente sanciones administrativas.

Amplia representación institucional

En la actividad participaron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien intervino vía Zoom.

También asistieron representantes de la Armada de República Dominicana, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Migración y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, entre otros organismos vinculados a la seguridad y defensa.

Asimismo, estuvo presente una comisión de fiscales titulares de distintas jurisdicciones del país, en el marco del seguimiento permanente a las acciones del plan oficial de seguridad ciudadana.

