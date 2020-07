Luis Abinader recomienda al Gobierno limitarse al día a día

El presidente electo, Luis Abinader, advirtió a las actuales autoridades del Ministerio Público de que no introduzcan cambios a lo interno de esa institución, porque es “improcedente en este periodo de transición.



Sobre las medidas que están tomando las actuales autoridades y que han advertido que serán revisadas a partir del 16 de agosto, Abinader dijo que no son correctas en un periodo de transición y que las autoridades salientes deben limitarse tomar medidas del día a día.

“Esta ha sido una transición muy corta y en una transición corta lo que debe hacer es asegurar el día a día del gobierno. Te puedo decir que hemos tenido una buena comunicación con el presidente Medina (Danilo), que ha estado dispuesto siempre que lo hemos llamado sobre problemas normales de la transición, por tanto, lo ideal es que como su nombre lo indica, el gobierno se limite a los aspectos de emergencia y fundamentales y no tomar grandes decisiones, porque todas las decisiones que se toman en transición siempre tienen un nivel de cuestionamiento en cualquier orden. Claro, eso no quiere decir que no ejerzan. Tienen que ejercer sus labores constitucionales hasta el 16 de agosto”, expresó.

A lo que sí instó Abinader a las autoridades es dejar al gobierno preparado con suficientes medicamentos para enfrentar el Covid-19. “Especialmente en esta crisis con la cantidad de medicinas disponibles y requeridas para atender el Covid-19 y en todos los órdenes de la administración pública”, subrayó.

Abinader emitió las declaraciones en una entrevista con el periodista y director de El Día, José Monegro. En la conversación fue cuestionado sobre la advertencia de algunos funcionarios de que las decisiones tomadas en el período de transición serán revisadas y que si no cumplen la ley serán dejadas sin efecto.

“No podemos cargar con Haití”

El presidente electo, Luis Abinader, aseguró que la República Dominicana siempre estará dispuesta a colaborar para impulsar el desarrollo de Haití pero advirtió que el país tiene sus propios problemas y no puede cargar con los de la vecina nación.

“Pero nosotros no podemos cargar con Haití. Nosotros también somos un país con demasiados problemas como para encargarnos de otro país que es el más pobre del Hemisferio Occidental”, expresó.

En ese sentido, dijo que el Estado debe desarrollar una política verdaderamente inteligente con relación al tema haitiano sin crear conflictos, pero que la misma será definida con el control migratorio y con la salud en ese país. “En el caso de Haití tenemos que tener una política exterior que sea de ganar-ganar, que sea ganar para Haití y ganar para nosotros”, planteó Abinader.

“Tenemos una relación especial con Estados Unidos”

El presidente electo resaltó que la República Dominicana tiene una relación especial con los Estados Unidos que se ha desarrollado durante años y que además ese territorio acoge a más de 2 millones de dominicanos. “Nosotros tenemos una relación especial con Estados Unidos donde tenemos más de dos millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial, nuestro principal emisor de turistas, y nosotros tenemos que tener esa relación especial y de alianza con Estados Unidos, pero eso no nos impide a nosotros tener unas relaciones también satisfactorias con la República Popular China en término de inversiones chinas en áreas que sean estratégicas para nuestra seguridad”, dijo.

Afirma que va gobernar para todos

Abinader expresó que aunque ganó con el PRM como su principal base de sustentación, gobernará para todos los dominicanos y que en el gobierno habrá participación de todos los sectores sociales. “De eso está consciente también nuestro partido, que ellos son nuestra base de apoyo, político y social para ayudarnos hacer un gran gobierno, pero en el gobierno también habrá miembros de la sociedad civil, de gente que no son políticos, pero tienen el interés de servir a nuestro país”. Sostuvo que aspira a tener una oposición responsable y crítica. “No tengo problemas en que nos hagan críticas, cuando sean críticas que consideramos que son injustas, pues vamos a explicarla, y vamos hacer un gobierno que se comunique más con la prensa, que tenga más contacto con la prensa”.

Yanessi Espinal/ El Caribe