Luis Abinader recordó que República Dominicana no puede hacerse cargo de la situación de Haití

El presidente de la República, Luis Abinader, recordó que República Dominicana no puede hacerse cargo de las distintas crisis por las que atraviesa el vecino país de Haití.

“En relación a la situación del vecino país de Haití, he declarado en más de una ocasión que a República Dominicana no puede hacerse cargo, y no lo hará, de lo que pasa al otro lado de nuestra frontera”, dijo el mandatario este domingo ante la Asamblea Nacional.

El mandatario reiteró que ya se ha pronunciado en diferentes escenarios internacionales sobre el descalabro de la institucionalidad, seguridad y la economía de Haití, entre otros aspectos por lo que dispuso medidas para preservar la protección de nuestras fronteras.

“Como medidas para asegurar la protección de nuestra frontera pusimos en marcha un plan de acción de blindaje fronterizo con el Ejército de República Dominicana y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (CESFRONT) que se encuentran desplegados en esa zona, donde realizan operaciones de patrullajes de vigilancia y seguridad, para abordar y afrontar los riesgos y amenazas en la zona fronteriza terrestre, logrando contrarrestar los actos delictivos en el territorio nacional”, aseguró el mandatario.

Sobre esos esfuerzos el mandatario destacó que “el pasado día 20, comenzamos a construir la verja fronteriza para tener un mayor control de los flujos migratorios y atajar allí mismo el contrabando, el tráfico de personas y las posibles incursiones de bandas organizadas, que puedan tener la intención de desestabilizar la paz y la seguridad y malograr la buena vecindad entre ambas partes de la isla”, reiteró.

Agrega que a ese esfuerzo se suma el hecho de que desde el 2004 las tropas que vigilan la zona fronteriza no eran provistas de avituallamiento, pero que en esta gestión han sido provistos de nuevos uniformes completos y 397 nuevos vehículos, además de que se desarrollan mejoras en sus instalaciones físicas.

“Durante este año y mediante un proceso de depuración del Ministerio de Defensa se han podido detectar 7, 000 nóminas de personas que no cumplían correctamente su función, lo que ha permitido incorporar a 6,500 efectivos que resultan plenamente operativos”, concluyó Abinader, al describir las acciones de su gobierno en materia de protección de la frontera.

Fuente: DL