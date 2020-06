Luis Abinader revela que tiene COVID-19

El candidato presidencial del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, reveló la noche de este miércoles que tiene COVID-19.

El político dio a conocer el dato durante una alocución que dirigió a la nación dominicana por sus redes sociales.

En el mensaje dijo que, debido a los recorridos que realiza “en su Ruta Solidaria” se hace cada cierto tiempo la prueba del SARS–CoV–2, la última de la cual le arrojó un resultado positivo.

“Esta activa agenda de visitas me obliga a seguir un riguroso protocolo de aplicarme pruebas rigurosamente cada semana para detectar un posible contagio. Esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me he realizado una prueba con resultado positivo, tengo COVID-19”, manifestó.

Señaló que es un hombre transparente y por eso comunica a la población si situación de salud.

