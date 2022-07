Luis Dicent al juez: “No quiero la vida sin mi nombre limpio, ya yo no aguanto más”

“No quiero la vida sin mi nombre limpio, ya yo no aguanto más, si quieren creer en mí créanme, si me tocará volver a nacer volvería a hacer lo mismo, yo no tengo que cargar con nada de nadie”, declaró este viernes en la audiencia preliminar del caso Operación 13, el principal imputado, Luis Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional.

Dicent, quién presentó sus argumentos al juez Amauris Martínez, participa en audiencia junto a otros nueve coimputados del fraude millonario a la Lotería Nacional.

“Yo lo que soy es un obrero, tienen un hombre preso inocente, ofrezco hasta mi vida si es necesario para demostrar mi inocencia”, continuó diciendo el exfuncionario del gobierno que encabeza Luis Abinader.

Asimismo, se defendió al afirmar que los coimputados mintieron ante el juez sobre supuestas instrucciones amenazantes que impartiera a exempleados para participar en el entramado de corrupción.

Declaraciones de algunos encartados

Carlos Manuel Beriguete, dijo que actuó por presión de arriba y que nunca tuvo problema hasta que llegara Dicent.

De su parte, Jhonatan Brea Ovalles, dijo ser un empleado de 17 años y meritorio en la Lotería Nacional.

También aceptó que participó en dicho entramado, por lo que pidieron perdón a la sociedad y a los afectados.

Manifestó que actuó bajo el ofrecimiento de ascenso laboral y actuó por presión superior.

Valentina Rosario Cruz, la presentadora del sorteo dijo que llevaba laborando 17 años en la Lotería y nunca tuvo problemas hasta la administración de Dicent.

Declaró que en un encuentro en el ascensor de empleados fue cuando Dicent le habló de un sorteo especial que se realizaría, el que coincidió con el del primero de mayo del 2021.

Valentina llamó descarado al exadministrador, cuando consciente del fraude, negó que la había alertado para el mismo.

