¡Luis García levantó 153 kg y se quedó con la plata en el envión!

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El pesista dominicano Luis García realizó un impresionante levantamiento de 153 kilogramos en la modalidad de envión de la categoría de 60 kilogramos, resultado con el que conquistó la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

García ejecutó con éxito su levantamiento de 153 kg, demostrando fuerza y técnica para subir al podio y darle una nueva medalla a la República Dominicana.

El dominicano terminó segundo en la clasificación del envión, solo por detrás del cubano Otto Oñate, quien se quedó con la medalla de oro tras levantar 158 kilogramos.

El podio de la prueba lo completó el colombiano Duvan Ferrer, quien consiguió la medalla de bronce con un levantamiento de 146 kilogramos.

García logró también logró superar en esta prueba al mexicano José Poox, quien levantó 144 kilogramos, y al venezolano Jefferson Gómez, que registró 143 kg.

Fuente: El Nuevo Diario.