Luis Henry Molina convoca reunión urgente del Poder Judicial por paro labores de jueces

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El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, convocó una reunión urgente para el próximo 19 de mayo con los miembros del Consejo del Poder Judicial (CPJ), debido al anuncio de un paro de labores realizado por un grupo de más de 300 jueces para el próximo 21 de mayo, en reclamo de mejores condiciones laborales.

Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial (CPJ), precisó que el Consejo del Poder Judicial, al estar integrado por representantes de las distintas instancias del sistema, es el «espacio institucional correspondiente» para canalizar las inquietudes de los juristas.

El presidente de la Suprema Corte también informó que el pasado miércoles 13 de mayo se sostuvo un encuentro previo con los jueces convocantes y explicó que, en esa ocasión, los juristas compartieron sus preocupaciones de manera abierta y respetuosa, lo que motivó la convocatoria formal del Consejo para el próximo lunes.

«Administrar justicia exige una enorme dedicación humana y profesional. Es una labor compleja que demanda equilibrio, rigor y un compromiso sostenido», reflexionó el magistrado.

Al subrayar que las condiciones de trabajo y los desafíos de la judicatura han sido temas recurrentes en los espacios de reflexión interna, Molina aseguró que asume este proceso de reclamo con apertura y voluntad de escucha, reconociendo que el fortalecimiento de la institución depende directamente de atender las necesidades de quienes sostienen el servicio día a día.

«La fortaleza del Poder Judicial ha estado siempre en su gente y seguirá construyéndose con su participación, compromiso y confianza», concluyó.

Fuente: Panorma