Luis Miguel dice dominicanizarán mano de obra

Una de las principales preocupaciones del presidente electo, Luis Abinader Corona, previo a las elecciones y en la actualidad, es la creación de empleaos dignos para los dominicanos.

“En campaña, el presidente prometió la creación de 600 mil nuevos empleos dignos. Ese planteamiento era previo a la pandemia, y hoy vemos que ha ocurrido una pérdida importante de los mismos. El compromiso que anteriormente se había asumido, está acompañado de un sentimiento de urgencia”, dijo el designado ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, en esta conversación con elCaribe, donde habló de los puntos básicos de la agenda que desarrollará el Gobierno en el ámbito laboral, del compromiso en fortalecer el sistema de seguridad social de la República Dominicana, así como de la dominicanización de la mano de obra, tanto en la agricultura como en la construcción.

En el contexto en que esta designación atrapa a De Camps, una cartera sensible dada las circunstancias y que implicará reformular los programas de creación de empleos y ajustarlos a la nueva realidad, da muestra de la confianza que tiene el mandatario en el aliado del Partido Revolucionario Social Demócrata.

“El compromiso es continuar y mejorar los apoyos a los empleados suspendidos, así como también buscar mecanismos donde se pueda asistir a las empresas y que puedan subsistir en esta crisis. Las medidas deberán hacerse junto con el gabinete económico”, adelantó. “El sector trabajador será acompañado de medidas de asistencias y apoyo económico, flexibilizaciones adicionales de medidas tributarias para que las empresas puedan mantenerse en este proceso”, puntualiza.

Pero para Luis Miguel, esto debe ir acompañado de la aplicación de políticas transversales, como la del fomento al primer empleo.

El ministro designado dijo, al respecto, que se establecerán fomentos fiscales para que las empresas que se acojan a los planes del primer empleo se beneficien de esto y darles oportunidad a esos jóvenes de que adquieran esa primera experiencia.

“En el pasado ha habido programas pilotos donde el ministerio de trabajo ha logrado facilidades económicas para la implementación del primer empleo y aunque han sido exitosos no han sido ampliados, nosotros pretendemos ampliarlo a nivel nacional”, especificó.

Consideró que uno de los grandes problemas de la República Dominicana es el desfase que existe entre las autoridades de educación superior (profesionales y técnicas), la demanda laboral y la oferta.

“Vamos a establecer programas de capacitación de la población, no solo para lo urgente del momento, sino programa de ejecución durante los años siguientes, de forma que el Ministerio, puedan planificar con tiempo los proyectos futuros de las distintas empresas para que las instituciones de educación superior puedan establecer los programas necesarios con tiempo y acorde a la demanda laboral”.

Aprovechó para resaltar que otra de las misiones fundamentales que va a desarrollar es la dominicanización de la mano de obra en todo, pero fundamentalmente en la construcción y en el sector agrícola, con el debido cuidado del fortalecimiento de la lucha contra el trabajo infantil.

“De esas misiones nos empoderaremos, una vez hayamos asumido, para llevarlas a cabo en coordinación con las demás dependencias gubernamentales competentes. Pero sí es una preocupación fundamental del Gobierno entrante que la creación de empleos y las condiciones de la mejoría del empleo, si bien son consecuencia de política y realidades económicas, también tienen que ir de la mano de que esos empleos que se puedan producir vayan a manos dominicanas. Además del tema migratorio puramente, eso pasa por capacitación y por una serie de factores de organismos hermanos y competentes”, adujo.

Resaltó que tiene un compromiso con las oportunidades de empleos en igualdad de condiciones y advirtió que desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo no se puede permitir que dos personas que hacen la misma labor y poseen experiencia y preparación similar, tengan diferentes salarios o compensaciones, en donde en gran parte de los casos las mujeres tienen menos compensaciones que los hombres.

Revisión al Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social

Para De Camps, que es un especialista en temas de conciliación, la revisión al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social, debe hacerse de forma integral, equilibrada y sostenida.

“La revisión al Código Laboral debe ser consensuada entre todos los actores. Una de las principales obligaciones del Ministerio de Trabajo es ser un ente que busca equilibrio, entre los sectores trabajadores y empleadores y en ese mismo sentido, deberá haber una revisión al Cogido de trabajo y el lugar idóneo para ellos es el consejo consultivo del Ministerio”.

“El Código de Trabajo no ha sido modificado desde el 1992, por lo que no podemos decir que hay pérdidas o ganancias en el sector respecto a lo que la ley manda. La labor del Ministerio debe consistir en escuchar a todas las partes sin prejuicio, sabiendo que hay intereses que mueven a las partes”, destacó

Su experiencia en arbitraje y ente conciliador también será soporte para las futuras discusiones relacionadas a las alzas salariares en el sector privado.

“Uno de los temas que hemos discutido en los distintos encuentros (de los encuentros que ha sostenido con los sectores envueltos, tras el anuncio de su designación), ha sido el del mecanismo que se usa para la revisión para el salario mínimo- de acuerdo a la inflación partiendo de los números del Banco Central- y existe algún tipo de conciencia compartida de que el mecanismo empleado debe ser revisado, para saber si es el más adecuado”, dijo a elCaribe, que se trasladó hasta su oficina privada en el sector Piantini.

“El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de revisar si el procedimiento que se ha utilizado históricamente, sigue siendo el más adecuado”, subrayó.

Cuando De Camps aborda el tema del sistema de pensiones, que genera inquietudes y preocupación en la población, especialmente de los trabajadores, explica que el sistema de la seguridad social está conformado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que lo preside el ministro de Trabajo.

“Por tanto, es parte de las obligaciones, la de atender esos temas. Respecto de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, tanto respecto a la salud, como al riesgo laboral y las pensiones, es una ley que revolucionó a República Dominicana y cambió un sistema que había por un sistema totalmente distinto. No es un modelo importado cien por ciento, sino adaptado con ejemplos conocidos; parecidos pero no iguales en otros espacios, porque al final cada nación es particular y tiene que adoptar sus propias normas y leyes”, expuso.

Resaltó que el año que viene -2021- se cumple 20 años de la aprobación de la ley. “Entendemos que es saludable una revisión integral de ella. Subrayamos la palabra integral porque cuando no se hace una revisión integral, entonces se recurre a parches, que pueden solucionar problemas puntuales y a veces son correctos, pero puede pasar que cuando se recurre a parches demasiadas veces, se puede cometer errores”, sostuvo De Camps.

Recientemente, se aprobó una modificación parcial de la Ley 87-01, en la que entre otras cosas, de manera correcta se le dio independencia de personería jurídica a la Tesorería de la Seguridad Social y a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), en donde hubo un cambio y se creó el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) en sustitución de otro sistema que existía anteriormente, y otras modificaciones.

“Y algo importante, dicha ley –propiamente- llama a una siguiente revisión (…). Ya no solamente por criterio propio, sino hasta por mandato de esa ley existe la obligación de una revisión.

Ahora, cuál es la revisión de la misma… tenemos que identificar cuáles son las preocupaciones fundamentales y una de las modificaciones instruidas que aparentemente satisface a la sociedad dominicana fue el de la simplificación de los cálculos de ganancia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que era uno reclamos más altisonantes. Con esa modificación habrá que ver cuál es el comportamiento y aparentemente debe ser algo más fácilmente identificable”, dijo el próximo ministro de Trabajo.

Desde su punto de vista, así como eso habrá que ver otras cosas. Y en esa parte resaltó que la población dominicana se queja –con razón- de que una persona que fallece habiendo cotizado durante equis cantidad de años en el sistema de pensiones dominicano, a sus familiares que viven se les dificulta acceder a esos fondos. “Y eso es verdad. Ahora, el problema no es la Ley 87-01 y tampoco son las administradoras. El problema de fondo es el Código Civil que establece que esos dineros forman parte de la masa sucesoral y que consecuentemente tiene que agotarse el proceso sucesoral y una sentencia para que entonces se libren esos fondos.

Con Luis Miguel de Camps la conversación fue amplia y los temas abordados diversos. Como parte de eso, se refirió al convenio de entornos laborales adecuados y seguros para las mujeres trabajadoras.

Aseguró que “si usted revisa el programa de Gobierno del presidente Luis Abinader, se dará cuenta que establece taxativamente el compromiso de asumir esos acuerdos y adoptarlos. Es una de las misiones que se nos ha encomendado y esperamos que así sea”, expuso.

Otro de los puntos básicos de la agenda, será eficientizar los servicios públicos que se ofrecen desde el Ministerio de Trabajo. Procesos como la digitalización de todas las comunicaciones y certificaciones que debe producir la cartera, deber ser una realidad en muy corto plazo.

Asimismo, la creación de una aplicación oficial, para que se pueda acceder hasta desde un teléfono inteligente, tanto el sector trabajador como el empleador, de la oferta laboral y la oferta de mano de obra disponible y calificada.

Respecto a la seguridad laboral, dijo que este Gobierno pondrá especial atención, tanto en lo inmediato, por el tema de la recuperación económica postpandemica, como en lo adelante.

De Camps, señala que en los últimos años ha aumentado en un diez por cierto los accidentes laborales y no ha habido respuestas concretas del Gobierno para eso, por lo que, dice, Trabajo fortalecerá su labor de inspección de seguridad laboral y facilitará modelos de programas de seguridad a los empleadores.

Perfil profesional de Luis Miguel De Camps

Luis Miguel De Camps es egresado con honores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en derecho. Realizó estudios de maestría en Georgetown University, con especialización en derecho de negocios y estudios de postgrado en Harvard University enfocado en negociación y resolución de conflictos.

Laboró en Nueva York, Estados Unidos, como abogado internacional en la firma Fox Horan & Camerini LLP, donde se especializó en estructuras corporativas, regulaciones financieras estadounidenses e internacionales.

De regreso al país fundó en el 2005 la oficina de abogados De Camps Vásquez & Valera.

Desde el 2014 funge como presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, (Asofidom) que es el gremio que reúne a las fiduciarias en operación de la República Dominicana.

Es miembro del cuerpo de árbitros del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Además ha sido profesor universitario en la facultad de derecho por más de once años.

Fue candidato a diputado por el Distrito Nacional, posteriormente fue Secretario General del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y en el 2018 fue electo su presidente. En política internacional, en 2019 fue electo Vice Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).

Crisis

El compromiso es continuar los apoyos a los empleados suspendidos, y buscar mecanismos para que las empresas puedan subsistir”.

Seguridad social

Esta es una señal del compromiso del Gobierno para el fortalecimiento del sistema de la seguridad social del país”,

Equidad

No se puede permitir que dos personas que hacen la misma labor y poseen experiencia y preparación similar, tengan diferentes salarios”.

Sindical

El Código de Trabajo no ha sido modificado desde el 1992, por lo que no podemos decir que hay pérdidas o ganancias en el sector”.