Lumy Lizardo expresa su indignación en la Plaza de la Bandera

La actriz Lumy Lizardo estuvo la noche de este martes en la Plaza de Bandera, en la protesta frente a la Junta Central Electoral (JCE) que lleva más de una semana, y aprovechó para expresar su indignación luego de la suspensión de las elecciones municipales el pasado 16 de febrero, así como su apoyo a la democracia.

Al tomar el micrófono, la destacada actriz de cine y teatro declaró: “Nuestra democracia no es un chiste”.

“Hoy a mí no me resbala mi país, hoy mi país me duele como a toda la juventud. ¡Por nuestra democracia se van, por la juventud se van!”, exclamó Lizardo, conocida también por su personaje de La Resbalosa, papel que interpretó por años en la televisión criolla en su desparecido programa “Lumy, Cámara, Acción”.

A la jornada de este martes también asistió la “Diva del merengue”, Miriam Cruz, quien aseguró sentirse orgullosa del despertar de la juventud. “Apoyo cien por ciento la iniciativa de esta generación que nos ha hecho despertar. El 27 nos vemos aquí”, expresó Cruz.

La merenguera explicó que se encontraba de gira en los Estados Unidos cuando iniciaron las protestas.