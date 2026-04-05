Luto en la Policía Nacional: Fallece el mayor Miguel Popoters tras incidente armado

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La Policía Nacional confirmó el fallecimiento del mayor Miguel Popoters, en un suceso ocurrido la noche de este domingo. Un video de seguridad captó el incidente, donde se aprecia la rapidez con la que se desarrolló el ataque contra el oficial, quien era conocido dentro de la institución por su trayectoria.

Las imágenes están siendo analizadas por el Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) para dar con el paradero de los atacantes. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el posible móvil del hecho, aunque aseguran que no descansarán hasta que los culpables enfrenten la justicia. El video se ha vuelto viral en redes sociales, generando una ola de indignación y pedidos de mayor seguridad.