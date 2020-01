Lyme, la enfermedad con la que luchan grandes famosos

Pero Justin lamentablemente no está solo, muchas figuras han tenido que luchar contra esta enfermedad que no tiene cura, pero que puede ser exitosamente tratada.

Fue en 2008 cuando Thalía dio a conocer que padece la enfermedad de Lyme. “A los seis meses le dije a mi marido: ‘Ven a verme hoy porque este es el último día que estoy de pie y con vida. Siento que voy a morirme ya’. Es que es terrible, no puedes controlar el dolor de ninguna forma. Además, es una enfermedad que te ataca a todos los niveles: a veces pierdes el habla, afecta a tu cerebro y casi no puedes moverte. Ni siquiera levantarte de la cama.Pero es una enfermedad que se puede tratar con éxito si uno se informa bien y sigue a rajatabla las indicaciones de los médicos. Al igual que con la diabetes, la enfermedad de Lyme te exige hacer un cambio radical en tus hábitos diarios”, confesó la mexicana.

Avril Lavigne

“No tenía idea de que la picada de un insecto podía hacer eso. Estuve en cama por cinco meses (…) “Hubo momentos en los que no pude bañarme durante una semana porque no podía estar de pie. Se siente como si absorbieran toda la vida de ti. No podía respirar, hablar, ni mover. Pensé que me estaba muriendo”, declaró la canadiense.