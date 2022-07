Macarrulla afirma en contrato para Nueva Victoria no hubo sobrevaluación y cumplieron procesos

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, sostuvo este miércoles que en el contrato de la empresa de su familia Mac Construcciones sobre el complejo penitenciario denominado Nueva Victoria no hubo sobrevaluación y que se cumplieron los procesos.

“Nosotros fuimos a una licitación pública, está en las redes y en la página de transparencia del Gobierno todo el proceso como se llevó, participamos en dos lotes y ganamos uno, no fue que se repartió, eso se ganó un concurso donde participaron muchísimas empresas e inclusive esa gestión del Ministerio Público licitó alrededor de 40 obras, no solamente esas cinco y nosotros participamos en dos lotes de esa específicamente, no participamos en los demás”, sostuvo.

Indicó que con la participación de la empresa no hubo ningún acto fuera de la ley.

“Nuestra empresa… que públicamente nos acusaron de que fue un contrato grado a grado, falso, nos acusaron de que hay sobrevaluación, falso, que hay vicios de construcción, falso, que construimos sobre terrenos no adecuados, esa no es nuestra decisión”, sostuvo.

El funcionario explicó que la empresa de su familia se maneja con principios y valores de tres generaciones.

“Ahí no hay ningún acto pecaminoso ni fuera de la ley, ni ningún conflicto de intereses, porque yo en ese momento no era funcionario y desde que soy funcionario se prohibió la participación en ninguna licitación ni manifestación de interés ni en ningún negocio que tenga que ver con el Estado”, manifestó.

“Se nos acusó de un diseño inadecuado, pero nosotros no diseñamos, el diseño no los entregó la Procuraduría, y los términos de referencia del concurso son para construir un diseño establecido en un punto”., agregó.

Dijo que es falsa la acusación de la supuesta sobrevaluación.

“Ese falso argumento de que hay sobrevaluación se cae. El único contratista que no se le aceptó un alcance del valor económico del contrato fue a nosotros”, dijo el funcionario en una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11.

Macarrulla manifestó que las acusaciones responden a una campaña en su contra.

“Es una empresa (Mac Construcciones) que pertenece a un grupo familiar que inclusive presidí por mucho tiempo y aunque en ese momento no la estaba presidiendo, yo avalo todo lo que esa empresa hizo y particularmente en ese caso. Nosotros acudimos a un concurso público dentro de una actividad empresarial que es lo que hace esa empresa. Esa empresa no se creó para participar en ese concurso ni nada de eso y es una empresa familiar que viene operando por años”, destacó.

Sostuvo además que quienes lo difamaron deberán retractarse o serán sometidos a la justicia.

“Muchos de ellos se retractaron, los que no se retractaron son y serán sometidos a la justicia, porque yo no puedo permitir que a mí nadie me diga ladrón, porque (son( 45 años de trabajo en mi caso particular y tres generaciones de Macarrulla trabajando, no se lo permito a nadie”, dijo.

