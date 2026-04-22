“Macho”, acusado de dar muerte al chofer en Santiago, habría herido a un policía en 2023



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 32 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 4 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

El Ministerio Público identificó a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, como el principal ejecutor en la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, un hecho ocurrido en medio de una persecución vinculada a una turba de motoristas. El señalado se encuentra actualmente prófugo y figura en la lista de los más buscados por las autoridades.

Documentos oficiales del Distrito Judicial de Santiago revelan que Metz Cruz posee antecedentes por asociación de malhechores y tentativa de homicidio, derivados de un hecho ocurrido el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido.

Según el expediente, el sargento de la Policía Nacional, Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT, observó a Metz Cruz y a otro individuo desplazarse en vía contraria a bordo de una motocicleta. Al notar la actitud sospechosa, el agente se identificó como policía e intentó persuadirlos para que abandonaran el lugar.

Sin embargo, conforme al testimonio ofrecido, bajo la supuesta orden de un individuo conocido como “Papi Juan”, Metz Cruz habría desenfundado un arma de fuego y realizado múltiples disparos. En la escena, la Policía Científica recolectó 23 casquillos calibre 9 milímetros.

El enfrentamiento dejó al sargento con fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda al intentar auxiliarlo.

Pese a la gravedad del caso y a que el imputado ya contaba con otra ficha en el área de homicidios desde enero de 2023, el tribunal le impuso medidas de coerción consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, decisión adoptada por la magistrada Yerixa Alexandra Cabral de la Cruz.

Vínculos familiares en la investigación

Las investigaciones actuales también han establecido un vínculo familiar entre varios de los implicados. Kevin Francisco Metz Cruz, quien se encuentra bajo custodia, es hermano del principal acusado.

Mientras Kevin espera el conocimiento de su medida de coerción, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva contra él y otros imputados, además de que el caso sea declarado complejo debido a la pluralidad de involucrados y la naturaleza del crimen.

Entre los detenidos figuran Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez y Juan Carlos Soto Ortiz.

El órgano acusador sostiene que la peligrosidad demostrada por los implicados y el riesgo de fuga, ya evidenciado con la condición de prófugo de Metz Cruz, justifican la imposición de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Fuente: Listín Diario