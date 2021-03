Madre de Andreea Celea: “Siento mucho dolor, pero al menos podré darle un cierre a esto”

La familia de Andreea Celea reaccionó la tarde de este miércoles satisfecha y “agradecida” luego de que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenara a 20 años de prisión a Gabriel Villanueva, quien era pareja de la occisa.

Anka Voicila, madre de la joven, dijo que se había hecho justicia con el fallo y que para ellos lo más importante era demostrar que su hija no se había suicidado, sino que fue ultimada por su entonces pareja, Gabriel Villanueva.

La mujer casi no podía articular palabras mientras hablaba.

Dijo agradecer profundamente a Dios, al Ministerio Público, a sus abogados, al país, que siempre se mantuvieron firmes en su reclamo para que se hiciera justicia por el homicidio de su hija.

“Ningún tiempo es suficiente, pero le agradecemos a Dios, primero, porque esta condena, aunque sea de 20 años, se hizo posible y más que todo, Andreea no era lo que ellos presentaban, Andreea no se suicidó y yo le agradezco a la Fiscalía, a los abogados de nosotros, a los amigos y los familiares de nosotros, que siempre han sabido que fue él que la mató. Le agradezco muchísimo a todos los dominicanos que nos apoyaron, como ustedes no se imaginan qué han significado para nosotros el apoyo constante en las redes (…) a todo el mundo, estoy muy agradecida con Dios”, dijo.