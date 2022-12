Madre de joven desparecido: “cuatro meses y cinco días tengo yo tirando lágrimas”

Cinco meses se cumplirán este 25 de diciembre desde la desaparición De Reyby Romero Díaz, quien desapareció el 25 de julio del presente año luego de salir de la casa de un amigo para ir a buscar una carga de aguacates con destino hacia Hato Mayor, lugar al que nunca llegó.

Entre lágrimas la madre del joven, Austria Díaz Alcántara, dice «cuatro meses y cinco días tengo yo tirando lagrimas esperando por mi hijo que está desaparecido».

«Ya yo no tengo lágrimas yo me estoy muriendo, es mi único hijo que tengo; yo tuve ocho embarazos y el único hijo que pude conservar fue ese y la justicia no quiere hacer nada me tienen con un bobo, un relajo y ya estoy cansada», dijo la señora.

Díaz Alcántara conversó con Diario Libre minutos antes de iniciarse la marcha hacia el Congreso Nacional organizada por los familiares de decenas de personas que se encuentran desaparecidas en la República Dominica y que exigen a las autoridades respuestas sobre sus seres queridos.

Asegura tiene alrededor de cuatro meses en Santo Domingo buscando ayuda para encontrar a su hijo y que aún no ha obtenido respuesta.

«Estoy desesperada y no aguanto más, le pido al presidente, que por favor me ayude que yo me estoy muriendo. Una madre que tiene un único hijo y se le desaparece, si se muere yo lo entierro y me adapto a que se murió, pero no sé qué esta pasando con mi hijo, que me ayuden”, fue el ruego entre llantos de la desesperada madre.

La señora dice que ella al igual que su hijo son nativos de Las Matas de Farfán, un municipio de San Juan de la Maguana, pero a la hora de la desaparición de su hijo este se encontraba en Santo Domingo.

Pidió a la magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), a la vicepresidente, Raquel Peña y demás autoridades que se hagan eco de los casos de desapariciones en la República Dominicana.

«Si hubiera sido el hijo de un coronel, de un general o un buen hombre ya hubieran aparecido, habrían aparecido, aunque sea los huesos, pero como son los hijos de los pobres no aparecen, los hijos de los pobres se desaparecen y vuelven a aparecer», destacó la madre de Reyby.

La señora indico que la última vez que se supo de su hijo estaba en la urbanización Jerusalén en Santo Domingo y salió a buscar una carga, ya que se dedicaba a ser chófer de camiones.

Según cuenta, la Policía Nacional le dio seguimiento a su desaparición por cámaras y la última vez que se supo de él fue a través del camión que conducía que estaba en San Pedro de Macorís, pero no era su hijo que lo conducía.

«De ahí dejaron el caso así, no han seguido investigando porque no han encontrado ningún paradero del camión ni nada, un camión Daihatsu cama larga», explicó la angustiada madre.

Asegura que las autoridades no le dan respuesta y que cuando se dirige a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), un coronel al que no identificó, la envía a la Fiscalía y el fiscal la envía nueva vez a donde el coronel.

«Así me tienen y cuando salen los resultados de los teléfonos (rastreo), nunca salen y cuando salen, sale un error», finalizó.

Fuente: DL