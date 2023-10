Madre de niña que murió de dengue: «Tenía fe de traer mi hija otra vez a mi casa»

Tenía apenas un año y era la alegría de la familia y del barrio La Laguna, en Los Guaricanos, ubicado en Santo Domingo Norte, donde era oriunda. Se la pasaba jugando con su hermano de cuatro años, de quien era muy apegada, y había llegado a la vida de sus padres «para dar luz».

Rosangeles Urbaez de los Santos murió el pasado 12 de octubre a causa de un edema pulmonar que presentó por los efectos del dengue.

A 10 días de la muerte de la infante, su madre no halla consuelo al expresar que llevó a la niña a recibir atenciones médicas con tiempo y, dentro de su cuadro de salud, se veía estable. Nunca imaginó que no regresaría con ella en sus brazos.

«Lo peor es una madre entender que sus hijos se le van y más mi muñequita que lo que tenía era un año y pico y era la felicidad de mi familia entera y de este barrio», expresó Candy Flor de los Santos, mientras recordaba el triste día cuando los médicos le expresaron que a la niña le había dado el edema pulmonar y que su pulmoncito no le funcionaba.

La menor fue ingresada en el hospital Hugo Mendoza, en Santo Domingo Norte, el día 06 de octubre tras presentar fiebre y dolor abdominal. Al pasar los días su cuadro clínico empeoró y sus pulmones se fueron llenando de líquido y el vientre se le había crecido.

De acuerdo con su madre, los médicos tuvieron tiempo para ir drenando sus pulmones al asegurar que estos esperaron el tercer día para hacerlo.

Tras el ingreso de la niña, está permaneció por tres días en el área de emergencia y luego fue ingresada a la sala 302. Ahí no duró ni tres horas debido a que de un momento a otro su cuadro empeoró. Según su madre, los médicos tuvieron que llevarla de emergencia a cuidados intensivos donde le requirieron su firma para intubarla.

«Ahí cuando la entraron, yo estaba ahí afuera en la sala en unos mueblecitos que hay afuera y yo la escuchaba que ella lloraba cuando la entraron ahí, después dejó de llorar y ahí me dijeron que la niña estaba en estado crítico, salió una doctora y me dijo que cualquier cosa yo tenía que llenar unos papeles porque había que intubarla y no es escuchó más nada de ella. Yo esperanzada y con toda mi fe, la fe que tenía de traer mi hija otra vez a mi casa», manifestó.

Precisó que junto a su familia hizo todo lo posible para salvar la vida de Rosangeles. Buscaron plaquetas y sangre que le habían solicitado para la menor.

El día de su muerte

La tarde que falleció Rosangeles todo se nubló para sus parientes. Según relató su madre, se quedó por más de media hora paralizada solo mirando hacia el vacío.

Narró que su esposo salió corriendo y que desde ese momento nada ha sido igual en su hogar.

«Yo me quedé media hora sin fuerza y sin nada, yo no supe de mi y mi esposo salió corriendo. Yo no entendía el proceso, yo no entendía nada. Lo único que sé es que gracias a Dios mi familia estuvo ahí y que me dieron la fuerza», sostuvo.

Agregó: «Esta es una situación amarga porque a mi hija yo la llevé caminando, peleando hasta con los doctores para que no le pusieran la sonda, para yo escuchar el último lamento, el último grito de ella en una sala de intensivo y con la esperanza de que ella fuera a salir. Uno piensa que quizás era el día de ella, pero como madre es lo último que uno quiere, en el corazón, como madre es lo último».

Cumplía dos años este mes

Rosangeles cumplía sus dos añitos el próximo 28 de octubre, por lo que sus padres le tenían organizado un cumpleaños especial debido a que no pudieron celebra su primer año porque estaba complicada de salud.

Salud Pública intervino el sector este sábado

El Ministerio de Salud Pública del Área III realizó este sábado una jornada bajo el lema «Alto al dengue, por mí, mi familia y mi país» en seis barrios del sector de Los Guaricanos, ubicado en Santo Domingo Norte.

Las autoridades visitaron hogares, comercios y diversos puntos del sector con el objetivo de brindar información sobre la importancia de eliminar los criaderos que propician la reproducción del mosquito transmisor del dengue. También se realizaron fumigaciones en calles y callejones del área.

Según Natanael García, titular del Área III de Salud Pública, cada visita de las autoridades no solo fue una oportunidad para educar, sino también para identificar y corregir posibles focos de proliferación del mosquito. Durante la jornada, se promovieron prácticas efectivas para eliminar recipientes que pudieran acumular agua estancada, uno de los principales factores de reproducción del vector.

Un total de 200 empleados del Área III de Salud acudieron al sector y visitaron más de 300 casas, entregando un producto para la eliminación del mosquito. Además del personal de Salud Pública, también participaron miembros del Ejército de la República, Fuerza Aérea, Promese/Cal y Supérate.

Los fallecidos por la enfermedad

En cuanto a los fallecimientos asociados a la enfermedad, el pasado miércoles las autoridades de Salud Pública informaron de dos nuevas muertes, elevando a once el total de defunciones, con una letalidad de 0.08 %.

La información fue ofrecida por el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, quien resaltó que el país se ha mantenido «con transparencia nacional e internacional» al momento de presentar la situación de este virus transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

«Luego de que tuvimos la declaración del brote, se ha visto cómo la curva ha empezado a descender y tenemos más de cinco semanas en un descenso sostenido de casos reportados», indicó el galeno. Pérez señaló que el 78 % de las notificaciones se están registrando de manera oportuna y el 6 % de manera tardía, el resto, con un ligero retraso.

El grupo etario de 10 a 19 años continúa siendo el más afectado, con una proporción similar entre niñas y niños.

Fuente: DL