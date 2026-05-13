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Madre denuncia que su hija de 8 años con síndrome de Down fue golpeada y mordida en guardería

Médicos del Hospital Hugo Mendoza confirmaron signos de maltrato infantil; centro niega acceso a cámaras.

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Una madre identificada como Pamela de Paula denunció entre lágrimas que su hija de 8 años, diagnosticada con síndrome de Down y trastorno del espectro autista, fue presuntamente golpeada y mordida en la Fundación Infancia y Familia (Funinfa), una guardería ubicada en Santo Domingo Norte.

Al retirar a la menor el 1 de mayo, la madre notó mordidas y moretones en su brazo, por lo que la trasladó al Hospital Hugo Mendoza, donde los médicos determinaron signos de maltrato infantil: mordeduras humanas, hematomas y trauma en un brazo.

La madre interpuso una querella contra la representante del centro y la encargada de cuidar a su hija, mientras la niña rechaza volver a la guardería y se mantiene internada bajo protección de menores.

Fuente: AN7

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