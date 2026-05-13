Madre denuncia que su hija de 8 años con síndrome de Down fue golpeada y mordida en guardería



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 15 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 2 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Una madre identificada como Pamela de Paula denunció entre lágrimas que su hija de 8 años, diagnosticada con síndrome de Down y trastorno del espectro autista, fue presuntamente golpeada y mordida en la Fundación Infancia y Familia (Funinfa), una guardería ubicada en Santo Domingo Norte.

Al retirar a la menor el 1 de mayo, la madre notó mordidas y moretones en su brazo, por lo que la trasladó al Hospital Hugo Mendoza, donde los médicos determinaron signos de maltrato infantil: mordeduras humanas, hematomas y trauma en un brazo.

La madre interpuso una querella contra la representante del centro y la encargada de cuidar a su hija, mientras la niña rechaza volver a la guardería y se mantiene internada bajo protección de menores.

Fuente: AN7