Madre habría simulado hallar a su hija sin vida tras asfixiarla en San Cristóbal

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SANTO DOMINGO.- Yoleydi Linarez Araujo, imputada por la muerte de su hija de seis años mediante asfixia, habría salido de su vivienda durante unos 20 minutos tras cometer el hecho y luego regresó para fingir que encontró a la menor sin signos vitales en el baño de la residencia, ubicada en un sector en San Cristóbal.

Así consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, la acusada intentó simular una causa distinta de la muerte como parte de una presunta coartada. El documento establece que, tras salir hacia un centro comercial, retornó a la casa y alegó haber encontrado a la niña tirada en el suelo del baño.

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra Yoleydi Linarez Araujo, audiencia que fue aplazada para el próximo día 15 por un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.

El órgano acusador informó que cuenta con 29 pruebas, entre ellas testimoniales, documentales y periciales, que sustentan la solicitud de medida de coerción contra la imputada por la muerte de la menor, ocurrida el pasado 11 de marzo en esa provincia.

Se recuerda que el juez de Atención Permanente de San Cristóbal decidió reenviar la audiencia para permitir que la defensa de la acusada reciba una prueba audiovisual, estudie el expediente y prepare sus argumentos.

De acuerdo con las investigaciones, Yoleydi Linarez Araujo permaneció en aparente tranquilidad durante casi dos meses después de ocurrido el hecho.

Las pesquisas indican que el incidente ocurrió el 11 de marzo, cuando alrededor de las 12:00 del mediodía la imputada trasladó a la niña a la emergencia pediátrica de un hospital de San Cristóbal, donde los médicos confirmaron que la menor ya había fallecido.

Posteriormente, el centro de salud notificó al Ministerio Público, que inició de inmediato las investigaciones correspondientes.

Al lugar acudieron representantes de la Fiscalía de San Cristóbal y agentes de la Policía Nacional adscritos al Departamento de Homicidios, quienes realizaron el levantamiento del cadáver mediante acta emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Como parte del proceso investigativo, el 12 de marzo se practicó la autopsia al cuerpo de la menor, determinándose que la víctima murió por una causa violenta de etiología médico-legal homicida.

El informe forense estableció que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, provocada mediante la obturación de los orificios respiratorios.

A partir de estos hallazgos, las autoridades realizaron múltiples diligencias investigativas, incluyendo levantamiento de cámaras de vigilancia, entrevistas, interrogatorios y recopilación de evidencias mediante entrega voluntaria.

Las investigaciones concluyeron que Yoleydi Linarez Araujo habría ocasionado la muerte de su hija dentro de su residencia, ubicada en el sector Sabana Toro, en San Cristóbal.

Asimismo, las autoridades determinaron que el hecho ocurrió durante las horas de la mañana del mismo día en que la menor fue trasladada al centro de salud.

Fuente: El Dia