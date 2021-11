Madre pide ayuda para encontrar su bebé recién nacida que fue robada en La Vega

Natalia Altagracia Rodríguez, madre de la niña recién nacida que fue robada en Cutupú, un pueblo en la parte norte de la provincia La Vega, pide ayuda entre llantos para poder dar con el paradero de su hija.

Conforme a la madre, el domingo pasado tuvo un altercado con la actual pareja del padre de la bebé, quien presuntamente nunca ha estado de acuerdo con la niña, pues nació mientras estos formalizaban su relación.

“Que me la devuelva, yo nada más quiero que me devuelvan la bebe, me da igual lo que pase con ellos, si no los meten presos, si se quieren ir, que la dejen por ahí y que me la den y ya”, pidió Rodríguez al ser abordada por la prensa.

La madre presume que los culpables del robo de su hija podrían ser su expareja y su esposa, a quienes solicitó este miércoles que le entreguen a su bebé entre llanto y desesperación.

Fuente: N Digital