Madres denuncian que dejan a sus hijos sin cupo en liceo Tavárez Justo de Villas Agrícolas

Un grupo de madres denunciaron este jueves que las autoridades del Liceo Manuel Aurelio Tavárez Justo, ubicado en el sector Villas Agrícolas de la capital, cerraron el cupo para inscripciones, incluso a estudiantes de la Escuela España, colindante con el centro educativo.

Explicaron que los estudiantes de la Escuela España que pasan ahora al nivel medio siempre han tenido cupos reservados en el liceo Tavárez Justo para inscribirse, pero ahora las autoridades educativas cerraron las inscripciones y dejaron a la mayoría en el limbo.

Glenny Herrera, madre de uno de los niños afectados, explicó que en el liceo las autoridades educativas les dijeron que el Distrito Escolar sólo aprobó cupos para 80 estudiantes de nuevo ingreso, lo que ha dejado a la mayoría de los niños y niñas de la Escuela España sin inscripción.

Lamentó también que de esos 80 cupos, inscribieran casi un 30% de estudiantes que no pertenecen a ese centro educativo, aun sabiendo que los alumnos tienen prioridad.

“La mayoría se quedaron sin inscripción y son niños cuyos padres no tienen recursos para pagar un colegio. Qué pasará con esos niños, se quedarán sin estudiar”, precisó Herrera.

Las madres denuncian que han hecho largas filas desde las 5:00 de la mañana en procura de una inscripción, pese a los riesgos actuales debido al incremento de contagios por el nuevo coronavirus, pero cuando llegan les dicen que ya no hay cupos.

“Yo llamé al Manolo (liceo Tavárez Justo) y me dijeron que ahí no habrá inscripciones para más nadie, que todos sus cupos están limitados y no van a recibir más niños”, dijo la señora Lissa Lasosé.

Otro inconveniente que enfrentan los padres de los alumnos es que en la Escuela España han dilatado también la entrega de los documentos necesarios para inscribir a sus hijos en el liceo Tavárez Justo.

“Esta es la fecha que no he podido retirar los papeles porque cuando vas te exigen un acta de nacimiento certificada para entregar los papeles, y después que entregas el acta de nacimiento tienes que esperar que se depositen en el Distrito Escolar”, declaró Herrera.

Las madres pidieron al Ministerio de Educación buscar una salida a la situación que enfrentan sus hijos, debido al inconveniente que tendrían si los inscriben en liceos retirados del sector, tomando en cuenta la actual crisis sanitaria por el Covid-19.