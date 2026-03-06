Maestra es acusada de maltratar a menor de cuatro años en centro educativo Mi Segundo Hogar en SDE

La dirección del centro educativo “Little Sleps” (Mi Segundo Hogar) habló sobre el caso de la maestra acusada de maltratar a una niña de cuatro años de edad, tras varias reacciones en redes sociales.

“Para mí es una situación penosa, ver primero a la niña en esa situación vulnerable, la confianza que los padres depositaron en nosotros y de verdad que no tengo palabas. Yo estoy dando la cara por esa maestra aunque no sea responsable yo directamente, pero asumo dar la cara por el centro, los padres pueden dar testimonio del trato, del amor que reciben los niños aquí”, dijo la directora del centro.

La maestra, que a principio del video se ve con la niña presionada en el piso y abriéndole la boca para que termine de tragar lo que tenía, también se le escucha decir “trágatelo, trágatelo, cuidado si lo botas, cuidado, cuidado si me vomitas”, en una forma amenazante que mantiene a la niña atemorizada.

Otra de las acciones que hace la profesora desde el plantel escolar es recoger migajas del piso e introducirlas en la boca de la menor, obligándola a terminar de comerlas.

Maestra obliga a comer migajas del piso a una menor. Imágenes tomadas desde la publicación de Ramón Tolentino

“Traga, traga”, se le escuchan decir a la educadora que aún no se identifica.

A raíz del caso, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) respondió el video desde la cuenta X con el siguiente comentario a una publicación del comunicador Ramón Tolentino: “Buenos días, muchas gracias por la alerta. Esta situación ha sido informada al departamento correspondiente, para el abordaje de lugar”.

Fuente: Listín Diario