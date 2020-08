Magistrada del TC enfrenta al presidente Medina por inauguración Terminal de Autobuses; lo acusa de despota

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Magistrada, Katia Miguelina Jiménez Martínez, juez del Tribunal Constitucional, la emprendió este sábado contra el presidente Danilo Medina tras este inaugurar el pasado viernes la Terminal de Autobuses Parque del Este.

En su posición, hecha pública a través de su portal de Facebook, la jueza dice sentir vergüenza de que el presidente de la República inaugure una obra cuya paralización fue ordenada por sentencia del Tribunal Constitucional, la número TC/0553/19.

Tras su queja, en la cual enfrenta directamente al presidente Medina, la magistrada expresa que «si esto no es despotismo le expliquen

qué es» y, pide el amparo de Dios.

«Que vergüenza! No es en Corea del Norte, no! Esto sucede en República Dominicana. Un presidente de la República que a solo 8 días de culminar su mandato, inaugura una obra cuya paralización fue ordenada por sentencia del Tribunal Constitucional núm TC/0553/19. Si esto no es despotismo díganme qué es. Dios mío ampáranos», Posteó.

Por: Periódico del siglo