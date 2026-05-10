Maluma anuncia que será padre por segunda vez y espera un niño

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El cantante colombiano Maluma sorprendió este domingo a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que será padre por segunda vez y que esta vez espera un varoncito.

El intérprete compartió una emotiva fotografía junto a su pareja, Susana Gómez, quien aparece embarazada, y su hija Paris, imagen que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos y figuras del entretenimiento latino.

La publicación estuvo acompañada únicamente de un corazón azul, detalle con el que confirmó que el nuevo integrante de la familia será un niño. De inmediato, miles de seguidores y celebridades reaccionaron felicitando a la pareja por la noticia.

Desde el nacimiento de su hija Paris, Maluma ha mostrado una faceta más familiar y cercana en sus redes sociales, compartiendo momentos personales que han generado gran conexión con su público. El artista ha expresado en varias ocasiones que la paternidad ha transformado su vida y sus prioridades.

La noticia llega mientras el cantante continúa desarrollando nuevos proyectos musicales y presentaciones internacionales, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música urbana latina.

FUENTE: N DIGITAL