Mami Jordan no es la única; famosos dominicanos que han tenido problemas con la justicia por menores de edad

Mary Esther Rodríguez, mejor conocida como Mami Jordan fue detenida tras una demanda por difamación interpuesta en su contra por las también intagramers la Patrona y Jenn Quezada.

De acuerdo a las informaciones subidas a redes sociales Mami Jordan había insultado a un menor de edad, hijo de la patrona, lo que, según lo reseñado supuestamente ha provocado que el niño reciba bullying por parte de sus compañeros en la escuela.

Ante su arresto La Patrona reaccionó con el siguiente mensaje: “Gracias a Conani, gracias a la Fiscalía de Santiago y Santo Domingo, gracias a la Policía Nacional, a mi abogado Andrés Toribio, Gracias por dejar saber que la justicia y el respeto a la niñez dominicana sí existe. Solo las verdaderas madres sabemos lo que un hijo duele”.

No es la primera vez que la controversial Mami Jordan se ha visto envuelta en problemas con la justicia. En 2020 el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) la investigó por haber publicado un video donde le bailó de forma erótica a su hijo menor de edad.

Se informó que el hecho fue violatorio de los artículos 333 de agresión sexual, 331 de incesto y del artículo 26 de derecho a la protección de la imagen del Código Procesal Penal.

Así como también viola el artículo 396 de la ley 136-03 referente al abuso sicológico y sexual de la persona menor de edad.

Otros famosos

Ella no es la única que ha tenido que responder ante la justicia por exponer en las redes a menores de edad. Hace un par de años en plena pandemia del coronavirus, el exponente urbano Don Miguelo fue detenido por compartir en sus redes sociales videos de niñas bailando de forma poco adecuada uno de sus temas.

El cantante de música urbana fue arrestado en la ciudad de San Francisco de Macorís, por publicar videos de menores de edad bailando el challenge de su canción ¿Y que fue? a través de sus redes sociales.

El arresto de Don Miguelo se produjo varios horas después de que fuera interrogado por el Ministerio Público en torno a las fílmicas dónde involucra a menores.

Previo a su arresto, Don Miguelo dijo que publicó los audiovisuales ya que contaba con el consentimiento de los padres y madres de las adolescentes que figuran en los mismos.

En ese momento el abogado del intérprete de “La vainita”, Francisco Rodríguez, cuestionó la detención del artista, puesto que él acudió de forma voluntaria al Palacio de Justicia.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República informó que, aunque el artista contara con la aprobación de los padres para la publicación del audiovisual, su accionar constituye una violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

El Ministerio Público explicó que procedió con su sometimiento a la justicia y solicitó la imposición de medida de coerción porque, en este caso, el cantante Don Miguelo ha violado el Artículo 26 de dicha ley, que establece el derecho a la protección de la imagen de los menores de edad.

Finalmente, un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, impuso la libertada del artista con presentación periódica como medida de coerción contra el cantante de música urbana Miguel Ángel Valerio Lebrón (Don Miguelo).

Secreto «El famoso biberón»

En 2011, Odalís Pérez Vicioso, conocido en el mundo artístico como Secreto “El Famoso Biberón”, debió acudir por ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Familia del Distrito Nacional a responde por la acusación de usar a una menor de edad en un video musical supuestamente tomando bebidas alcohólicas y simulando un acto sexual.

La querella en contra del artista y de la empresa Yacusa Record fue presentada por los padres de la menor, cuyo nombre se omitieron por razones legales, a través de los abogados José Rafael Ariza y Ricardo Sosa.

De acuerdo a la querella se hizo un video musical, el cual circula en la Internet, donde se observa a la menor tomando bebidas alcohólicas y simulando un acto sexual, en un baile totalmente para adulto mientras suena el dembow “Pa’que te dé”.

El abogado expresó que la menor ya fue interrogada por sicólogos, cuyas declaraciones estaban contenidas en un video, el cual será presentado en la Fiscalía como prueba para no volverla a someter a interrogatorio y no victimizarla.

Rochy RD

Uno de los hechos más complicados involucran al popular exponente de música urbana Aderly Ramírez, conocido como Rochy RD, quien continúa detenido tras ser investigado en la Unidad de violencia de género y delitos sexuales de la fiscalía de Santo Domingo Este, por una denuncia sobre una presunta agresión sexual a menores de edad.

Fue en abril de este año, cuando se dio a conocer un documento filtrado a la prensa, donde se detalla que, la denuncia fue realizada por una mujer residente en ese municipio que se enteró de que su hija, de 16 años, mantuvo relaciones sexuales con Rochy RD.

También se reseñó que se encuentran involucradas en la denuncia otras figuras urbanas que habrían servido de intermediarias para llevar a la menor a una villa en los Frailes donde se cometió el hecho.

En el documento se afirma que, en varios videos colgados en las redes, una de esas figuras sale afirmando que es quien escoge las novias al urbano Rochy RD y que viven 4, 5 y hasta 6 en una misma casa.

En caso de que la Fiscalía encuentre elementos de pruebas suficientes que corroboren esta denuncia, Rochy RD y los demás involucrados podrían enfrentar cargos de seducción y agresión sexual a menores y proxenetismo respectivamente, con penas de reclusión mayor de dos a diez años, multas de 100 mil a un millón de pesos, según el art 334-1 del Código Penal y el art. 334 de la Ley 24-97.

Por el mismo hecho fue detenida la también figura de las redes conocida como La Demente.

El juez Leomar Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Esteisi Peña Santana (La Demente), de 18 años, imputada de explotación sexual de menores con fines comerciales y vinculada al proceso por agresión a una adolescente de 16 años de edad que se sigue al intérprete de ritmos urbanos Aderly Ramírez Oviedo (Rochy RD).

La imputada cumple la medida en Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

«La Fiscalía de Santo Domingo Este quiere igualarse a la Fiscalía del Distrito Nacional con grandes casos sonoros y trajo un proceso aquí que parece que es el último del año e hizo un show con esta menor de edad», dijo el representante legal de La Demente, Ysmael Medina.

«El Sujeto»

En julio del 2012 fue apresado el cantante de merengue urbano, Joan Manuel Novas, conocido en el mundo artístico como El Sujeto, acusado de seducir a una menor de edad.

El artista fue llevado al Palacio de Justicia de la Provincia de Santo Domingo.

El sujeto también fue acusado de amenazar a una hermana de la menor, cuyo nombre se omite para preservar la identidad de la supuesta seducida.

La fiscal de Santo Domingo, en ese entonces, Olga Diná Llaverías dijo que sin importar de quien se trate, los casos que llegan a la institución se le dan seguimiento hasta las ultimas consecuencia.

Diná Llaverías manifestó que ese es un hecho de orden público y que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes se impone.

El Crok investigado por muerte de menor de 17 años

El año pasado, el exponente urbano Michael Valdez de la Rosa, mejor conocido como el Crok, fue dejado en libertad, luego de fuera investigado en el destacamento Felicidad de Los Mina, en relación a la muerte de una menor de 17 años.

De acuerdo con un video que circuló en las redes sociales y tras varias horas de investigación, el urbano posteriormente fue despachado a su casa.

No obstante, la pericia seguía en curso y se esperaban de los resultados de los análisis forenses para determinar las causas de la muerte de la menor.

Se informó que la Policía Nacional investigaba las circunstancias en las que la menor falleció mientras compartía junto al exintegrante de Los Pepes en una residencia en el sector Los Corales, de Santo Domingo Este.

«Las circunstancias de la muerte de una menor de 17 años de edad que había compartido con el exponente urbano conocido como “el Crok”, famoso por el tema “Pepe” y «Jalapeño» junto a Doble T, es investigada por la institución del orden», reseñan.

Según las informaciones, la menor fue identificada como Mayelin Gómez Encarnación, cuyos motivos del deceso aún no están esclarecidos.

Cárcel y extradición para Franklin The Boss

En el 2011, el cantante de merengue fue detenido en República Dominicana por el presunto delito de tráfico de menores. Además, también es requerido por la Justicia de los Estados Unidos.

De acuerdo con lo que publicó en ese momento People en español, el cantante fue señalado de pertenecer a una red que prostituía a menores hispanas en el estado de Carolina del Norte, que fue descubierta luego de que en el 2003 una joven de 14 años se escapara y denunciara el delito.

La menor aseguró en su momento que el dominicano y el resto de la presunta banda criminal reclutaban a jovencitas bajo engaños y luego vendían sus servicios ofreciéndoles a los clientes 15 minutos de sexo por 25 dólares.

Además, al artista dominicano, quien en el año 2005 Franklin lanzó la agrupación merenguera The Boss la que era calificada como la nueva revelación musical. Entre los temas que dio a conocer están No me quiero enamorar, Pregúntale, La mantequilla y El loco, se le buscaba para ser juzgado en el Tribunal de Distrito de Carolina del Norte de Estados Unidos, donde es acusado de conspirar, confabular y acordar con otros el tráfico sexual de menores y tráfico sexual por medio de coerción.

