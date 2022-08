Manejo prudente de crisis sanitaria catapultó a Leonel Fernández de cara al 2024, afirma dirigente FP

El dirigente del partido Fuerza del Pueblo, periodista y exdiputado Rafael Méndez, dijo que el expresidente Leonel Fernández adoptó una postura de oposición prudente durante la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, actitud que le ha “catapultado” camino a las elecciones presidenciales de 2024.

A juicio del dirigente leonelista, hubo sectores de oposición, y muchos de los seguidores de Leonel Fernández, que en su momento no entendieron la línea de “oposición responsable”, pero el líder de Fuerza del Pueblo hizo caso omiso a quienes lo acusaban de tener una posición colaboracionista y contemplativa con el gobierno de Luis Abinader.

Rafael Méndez argumenta que Leonel Fernández “interiorizó” que su responsabilidad como líder le obligaba a “colocarse en el justo medio donde el momento histórico le había convocado”, con planteamiento de solución, y siempre apostando a la gobernabilidad.

Porque “es precisamente en medio de las crisis cuando los ciudadanos miran con expectativas inusitadas hacia los líderes políticos”, los que están en el gobierno y los que están en la oposición, como recomiendan los estrategas.

Para Méndez, cuando el país entró en un nuevo escenario, entonces Leonel Fernández asume la posición que demandan las circunstancias, acusando a la actual gestión gubernamental “improvisación, muchas ofertas y pocas obras concretas”.

A continuación el texto completo con los puntos de vista de Rafael Méndez, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo.

En lo que se podría denominar como un primer escenario, la oposición, y muchos de los seguidores del ex presidente Leonel Fernández, no entendieron que asumiera una línea de oposición responsable, y que apostara a la gobernabilidad, en medio de la más grande catástrofe económica, social y sanitaria, provocada por la pandemia del Covid 19.

Pero también la oposición, y muchos de los seguidores del ex mandatario, perdieron de vista que la difícil situación que azotaba al universo después de la Segunda Guerra Mundial significaba un enorme desafío para el liderazgo político, porque como advierten algunos estrategas, “es precisamente en medio de las crisis cuando los ciudadanos miran con expectativas inusitadas hacia los líderes políticos”, en primer lugar, los del gobierno y los que están en la oposición,

El ex presidente Fernández entendió que no podía escurrir el bulto, y que el fuego de la pradera que había incendiado la pandemia del Covid-19, era un tremendo desafío para el liderazgo político, por lo que, en su caso particular, “tenía el deber de enfrentar el fuego y demostrar su capacidad, nivel de preparación y manejo asertivo, colocándose en el justo medio donde el momento histórico le había convocado”.

Y es cuando el ex mandatario pone de manifiesto, su responsabilidad y sus grandes dotes de lider y de estadista cuando advierte que “estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia de la República Dominicana, es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social, y para resolver esa crisis tiene que contar con la unidad del pueblo dominicano».

El presidente de la Fuerza del Pueblo actuó en consecuencia con lo que plantea el ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en su libro “Lideres”, quien advierte que “los lideres tienen que ser capaces de ver por encima de lo mundano y más allá de los inmediato. Necesitan tener una visión comparable a la que se obtiene desde lo alto de una montaña”.

Razón, ventaja y sin sobrepasamiento

Cuando se hace evidente que el país se encamina hacia un nuevo escenario que significaba el tránsito hacia una situación económica, social y sanitaria de notable superación, en comparación con la gravedad de la situación anterior, el ex presidente Fernández, actuando siempre acorde con lo que aconseja el momento comenzó a modificar moderadamente la línea de oposición que había seguido durante el primer año de gobierno del presidente Abinader, y es cuando advierte que “en la actual gestión gubernamental” “se observa mucha improvisación y muchas ofertas y pocas obras concretas”.

“Se observa mucha improvisación de parte de la actual gestión gubernamental y muchas ofertas y pocas obras concretas; por eso es que cada día la Fuerza del Pueblo va sumando distintos sectores de la vida nacional que ven esa organización política como la única y última esperanza para sacar el país adelante y volver a comer barato”, subrayó.

Leonel: Lider de la oposición

Todo el mundo reconoce en este país que el doctor Fernández es un político experimentado, un intelectual y un gran comunicador, sobradamente sabedor de que “existe, sin duda, un hilo invisible entre las palabras y la movilización de las conciencias que puede originar pequeños o grandes cambios”, lo que le ha merecido el reconocimiento como indiscutible lider de la oposición.

El lider de la Fuerza del Pueblo se manejó con sobrada inteligencia durante la crisis sanitaria provocada por el Covid, y finalmente, la oposición y seguidores admitieron la certeza de su accionar, firmemente convencido de que

“en política, las palabras son hechos, que tienen su propia densidad física y sus efectos pueden ser beneficiosos o catastróficos”, tal como advierte el político y escritor español Nicolás Sartorius en su libro “Manipulación del Lenguaje”.

Como si la advertencia del escritor español le sirvieran de horizonte compaginó con su orientación en el sentido de que “a lo largo de la historia, las palabras habladas o escritas han provocado o impulsado guerras, matanzas, levantamientos o quiebras

“Pero también los hechos más positivos y las expresiones más extraordinarias de la mente humana. No es verdad, por tanto, que como se dice vulgarmente, “las palabras se las lleva el viento”. Muy al contrario, son como rocas o piedras que pueden probar auténticos aludes o sostener solidas arquitecturas políticas”