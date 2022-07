Manny Cruz: “Lo que he logrado se lo debo al merengue”

Manny Cruz es un merenguero hasta la tambora. Así lo siente, lo vive y lo asume. Con su voz impecable, el cantante dominicano es capaz de interpretar cualquier género, sin embargo, y así lo confesó a Diario Libre durante una entrevista, no quiere desligarse del merengue porque le ha dado muchas bendiciones.

Por estas razones sigue apostando al ritmo característico del pueblo dominicano y este miércoles lanza el tema “De lunes a lunes”, composición del cantautor venezolano Nacho, con quien ya colaboró en el exitoso tema “Dame una noche”, grabado junto a su hermano, Daniel Santacruz, y que le llevó a una nominación a premios Juventud, donde se presentará en vivo por primera vez.

“’De lunes a lunes’ sale el miércoles con video oficial hecho aquí en República Dominicana”, inyectándole sonidos más actuales y modernos, nunca desligándome del merengue, que es lo que me ha caracterizado”, afirmó.

Que el audiovisual esté rodado en el país no es una casualidad, de hecho, es una constante en su carrera. Lo vimos con el clásico “Santo Domingo”, un himno a la dominicanidad.

“Tratando de una manera u otra siempre de resaltar las bellezas de nuestros paisajes y nuestra tierra, en este caso, quise hacerlo en Bayahíbe, una locación maravillosa que quise que quede plasmada porque retrata todo lo bonito que tenemos como isla”, dijo emocionado durante la conversación.

Primera presentación en Premios Juventud

“Es mi primera presentación en unos premios internacionales y que sea con un merengue es una doble satisfacción”, así reaccionó Cruz al ser cuestionado sobre este nuevo logro en su ascendente carrera a nivel internacional. Una que descolló tras su participación en Tu cara me suena, reality de Univisión, en el que resultó ser el favorito del público hispano.

Continuó: “Presentarme en estos premios tan prestigiosos de la música latina para mí es muy especial, porque me permite representar a mi país, donde estaré cantando ‘Santo Domingo’”.

“Estar nominado con ‘Dame una noche’ junto a Nacho y Daniel también ha sido muy especial para mí porque es una canción que me ha dado muchos frutos y bendiciones y no sólo aquí en República Dominicana, también a nivel internacional, donde ocupó el puesto número uno en países como Venezuela, Ecuador y en el mercado latino de los Estados Unidos”, agregó.

Tu cara me suena: un antes y un después

Los resultados que obtuvo durante y después del proyecto fue una gran sorpresa. Dijo que lo tomó sin ninguna expectativa porque nunca había imitado, y ver la reacción de los jueces y el público lo dejaron muy complacido.

“Para sorpresa mía, en la primera gala resulté ganador con una caracterización de David Bisbal. No lo entendía”, dijo entre risas.

Ese fue sólo el inicio de un exitoso paso por el reality que lo llevó a ser reconocido como el favorito del público y ser felicitado por varios de los artistas a los que caracterizó.

“Para mí fue un chock, una sorpresa muy linda sentir el cariño de la gente, porque sentí que no defraudé al público dominicano que me seguía y al nuevo público que me acababa de conocer”, reiteró, al momento de calificar la experiencia como un antes y un después en su carrera a nivel internacional.

«No quiero desligarme del merengue, que es lo que me ha caracterizado, las bendiciones que tengo han sido por el merengue» Manny Cruz Artista “

Apuesta por los nuevos talentos

Así como apoya el merengue él es de los que cree en los nuevos talentos. De ahí, su interés de ofrecerle las mismas oportunidades que alguna vez le dieron a él. Lo vimos impulsar la carrera de Danny Yanes (doble voz) y otros cantantes emergentes igual de talentosos, a quienes les aconsejó no desistir.

“Me encantaría hacerlo con todo el mundo, pero lamentablemente no puedo”, expresó.

El consejo de Johnny Ventura

Manny tuvo la suerte de compartir con el legendario artista y recibir de él valiosos consejos que continúa aplicando al día de hoy; además le permitió unir su voz a la de él. “Me aconsejó nunca creerme la película de la fama”, recordó.

FUENTE DIARIO LIBRE