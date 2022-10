Mantequilla, el hombre que “multiplica” el dinero, abrirá oficina en Santiago y otras provincias

El esquema de negocio de Wilkin García Peguero, quien está bajo la mira de las autoridades porque “multiplica” lo que invierten sus clientes sin que el sistema financiero estatal tenga constancia de sus operaciones, se extenderá más allá de Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata, municipio donde está establecido.

El hombre de 34 años, conocido en su localidad como «Mantequilla«, planea desplegar las operaciones de la empresa 3.14 Inversiones a otras provincias del país y al extranjero.

«Ya nosotros estamos abriendo una oficina en Santiago, ya nosotros estamos organizados y viene oficina en Yamasá, viene oficina en Bayaguana, Monte Plata, estamos pensando abrir oficina en La Romana, o sea, nosotros nos vamos a extender en todo el territorio nacional y luego el mundo», según reveló Mantequilla durante una entrevista al canal de Youtube, Capricornio TV, publicada este sábado.

El negocio de Wilkin García Peguero consiste en pagar una rentabilidad de un 20 % y un 30 % del monto que le dan sus clientes en 30 días o menos, sin embargo, las mismas personas que dicen haber llevado dinero a 3.14 Inversiones afirman que han recibido hasta el 100 por ciento por encima de lo entregado.

«Es un método científico que yo diseñé, que le hemos puesto como nombre un modelo científico matemático predictivo, basado en probabilidades y resultados, eso es lo que es el proyecto 3.14», afirmó.

Aunque «Mantequilla» asegura que opera bajo la legalidad, el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, sostiene que se trata de una estafa y que, por el momento, como entidad solo pueden advertir a la población que si incurren en estas prácticas perderán dinero, ya que el país carece de un marco legal que persiga este tipo de negocios, denominados como esquema piramidal.

“El esquema de captaciones identificado (en 3.14 Inversiones) sugiere la existencia de alguna operación piramidal donde se reciben fondos y se pagan las rentabilidades de los primeros aportantes con el dinero de los que se van uniendo más tarde. Es decir, que se reciben fondos nuevos para pagar los beneficios a los aportantes de los fondos viejos”, explica la Superintendencia de Bancos.

Revelaría su secreto

Hasta el momento, Wilkin García Peguero no ha transparentado la forma en la que «multiplica» el dinero de sus clientes y asegura que «no tiene una obligación jurídica de revelar la fórmula de su negocio».

Ante la cuestionante de que si estaría incurriendo en un modelo de negocio piramidal o en prácticas de lavado de activos, «Mantequilla» dijo que si legalmente le exigen que revele la forma en que opera, lo haría, pero bajo una condicionante.

«Lo haríamos bajo contrato de confidencialidad con un juez, enseñarle cómo es que hacemos dinero, para que entiendan que mi negocio no es pirámide ni sistema Ponce, como han querido catalogarlo», explicó el hombre, que teme que su modelo de negocios «sea copiado por la competencia».

Reiteró que su negocio no es una estafa y que su negocio no es más que el resultado de años de estudios y sacrificios. «Nosotros tenemos un proyecto que es real, que funciona y no vamos a engañar a nadie».

Durante una entrevista previa con Diario Libre, Mantequilla aseguró que el dinero que recibe de sus clientes, lo invierte y que es una operación legal, pues dice contar con registros oficiales de Onapi (Oficina Nacional de la Propiedad Industrial) y la Cámara de Comercio.

La procedencia del dinero o el mecanismo de inversión con retornos tan elevados y rápidos es una incógnita, que a la gente no le interesa descifrar, pues dicen que hasta ahora a todo el que ha invertido le han respondido.

Incluso, el alcalde de Sabana Grande de Boyá, Isidro Mieses, señaló que, a la fecha no se conoce de nadie a quien le hayan engañado y que él está con quien está el pueblo.

A disposición de la justicia

Wilkin García Peguero está tan seguro de que su negocio no es una estafa, que, por motus propio, se habría puesto a disposición de la justicia, según sus palabras.

Informó que acudió a la oficina de la Unidad de Delitos Financieros del Ministerio Público, ubicada en una plaza de la capital, donde fue entrevistado por una fiscal.

«Acudimos de manera voluntaria, nos pusimos a disposición de la justicia para que nos investigaran… En muchos medios de comunicacion se especuló sobre nuestra persona, nosotros, un poco preocupado por la situación, decidimos ir y ponernos a disposición de la justicia. Tengo mi constancia de que fui a la justicia y me puse a disposición, yo di mis declaraciones», dijo durante la entrevista a Capricornio TV.

