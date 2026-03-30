Manuel Cruz anuncia el primer Congreso Internacional de Geopolítica en República Dominicana



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 21 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 3 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

Santo Domingo. – El comunicador y catedrático, Manuel Cruz, anunció este lunes la celebración del «1er Congreso Internacional de Geopolítica, República Dominicana 2026», con el objetivo de aportar al país un espacio para el análisis profundo de las dinámicas que redefinen el sistema internacional.

«Ha llegado el día de anunciarles que, en este país se celebrará el evento más importante en materia de geopolítica, registrado en su historia», informó Cruz al dar la primicia.

El congreso reunirá a especialistas de reconocida trayectoria para examinar los procesos que configuran el nuevo orden mundial.

Desde México, expondrán, la humanista y geoestratega, Ana Esther Ceceña y el experto en geopolítica, Alfredo Jalife. Desde España, el analista geopolítico, Pedro Baños, y por la República Dominicana tendrá una intervención especial, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al cierre del congreso, el expresidente Leonel Fernández, ofrecerá una conferencia magistral.

El encuentro fortalecerá la comprensión de los fenómenos globales para abrir conversación sobre un papel estratégico en la República Dominicana y la región ante el escenario global.

Este cónclave llega a través de la creación del Centro de Pensamiento Estratégico Dominicano (CEPED), cuyo lanzamiento se realizará dentro del evento para dar a conocer los espacios de formación académica como; investigaciones, publicaciones periódicas, charlas, conferencias y diplomados que se impartirán desde el centro, dirigidos por Manuel Cruz, quien es también presidente del CEPED.

El anuncio se hizo en el programa «El Sol de la Mañana», del cual Cruz es parte.

El congreso se llevará a cabo en Santo Domingo, el miércoles 13 de mayo, en el Salón Anacaona del Hotel Jaragua, donde se espera que desde las 8: 00a.m hasta las 5: 00p.m se den cita figuras del ámbito gubernamental y político, así como también, catedráticos y representantes de las escuelas de estudios internacionales del país.