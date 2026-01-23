Turismo

Manuel Estrella plantea reducir la burocracia: de 131 a 39 permisos para inversión

El empresario Manuel Estrella explicó que, tras revisar 131 permisos exigidos para un proyecto en 16 instituciones, se detectaron duplicidades y requisitos sin base normativa que pudieron eliminarse, reduciendo el proceso a 39 permisos.

La propuesta, que hoy evalúan el gobierno y el sector construcción, incluye medidas como el silencio administrativo y la certificación técnica para agilizar aprobaciones. Aunque reconoce riesgos, advierte que es más peligroso mantener al país paralizado por la burocracia.

