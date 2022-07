Margarita afirma estar comprometida con recuperación desarrollo del campo dominicano

La aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), MargaritaCedeño, dijo que estamos en la antesala de una grave crisis económica y social.

La ex vicepresidenta de la República destacó que los únicos que ignoran la magnitud de la crisis son las actuales autoridades.

Aseguró que las autoridades actuales tenían a los mejores aliados en los productores nacionales y no aceptan el alza en los precios de los alimentos, “los ciudadanos no logran conseguir empleos formales y los informales no son suficientes para enfrentar el alto costo de la vida”.

Según organismos internacionales, en la actualidad, el país enfrenta la tasa de inflación más alta de los últimos 15 años, “la crisis es real aunque los que están en el Estado la ignoren”, enfatizó Cedeño.

“Si hubiesen destinado fondos para incentivar la producción local, si hubiesen protegido a los técnicos que tenían el conocimiento y la experiencia en el sector agropecuario, si hubiesen mantenido los programas de las visitas sorpresa, en lugar de retirarle los equipos a los productores, entonces otro gallo cantaría”, expresó Margarita.

Además, afirmó haberles advertido sobre la Ley Arancel Cero, “está no ha logrado que se pare el alza de los precios, ningún producto ha disminuido su precio por esa Ley”.

Dijo que con ello “lo único que se ha logrado es importar la inflación de otros países, no han centrado la atención en quienes trabajan la tierra fértil del país, en la gente que cosecha los frutos de la tierra y los prepara para el consumo local y para la exportación”.

Habló sobre la realidad de los precios actuales de los productos básicos tales como, en los colmados el arroz está en 40 pesos la libra, la habichuela aumentó de 50 a 80 pesos la libra, “el ajo por las nubes, los huevos hasta a 10 pesos la unidad”.

Medidas a tomar en su gestión de gobierno

Recuperará el esquema de las visitas sorpresa; Trabajará para que haya productos abundantes a precios accesibles; Rescatá el programa “Quisqueya Verde”, para recuperar nuestros bosques en favor de la sostenibilidad del país; Sembrará las 142 mil tareas de tierra que han sido abandonadas por este Gobierno para devolverle al país ese 85% de suficiencia alimentaria que tuvimos en el pasado.

Fomentará el desarrollo a los agropecuarios para propiciar el 100% de autosuficiencia alimentaria y generar excedentes que sirvan para el aumento de nuestras exportaciones; Extenderá el programa de titulación, para ampliar la cobertura de riesgos y financiar las microempresas rurales.

Afirma estar comprometida a la transformación de esta penosa realidad, “en mi Gobierno, el apoyo al agricultor, a los técnicos, a la mujer rural, a los productores y a todos los que se involucran en este sector, será una prioridad. Aguántenme ahí hasta que yo llegue para volver a sembrar”.

Experiencia de Estado

Recordó que en su experiencia de Estado, trabajó la agropecuaria desde una visión social, pensando en el hombre y la mujer rural, en la agricultura familiar, en el desarrollo humano desde nuestros campos.

“Esa experiencia me convenció de la importancia de trabajar la agropecuaria desde todos los frentes, es una la realidad del productor, que enfrenta dificultades para acceder a los mercados y obtener el financiamiento para convertir su cosecha en bienestar económico”.

Esta dispuesta a gobernar con la experiencia acumulada y con la vista puesta en el futuro del país, “para mejorar esas condiciones adversas para llevar apoyo directo a las comunidades rurales de nuestro país”.

Fuente: DL